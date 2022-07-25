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Вильфанд пообещал жаркую погоду в европейской России в течении пяти дней

Температурный фон 25-30 градусов тепла прогнозируется на всей европейской части России в течение пяти ближайших дней, исключая Северо-Западный федеральный округ (СЗФО). Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если исключить Северо-Западный федеральный округ, то на всей европейской территории России будет примерно одна и та же температура днем в течение рабочей недели — 25-30 градусов. Это и ЦФО, и Поволжье, и Южный федеральный округ, и Северо-Кавказский федеральный округ», — рассказал он.

В то же время, по словам Вильфанда, в регионах СЗФО будет преобладать циклоническая деятельность. В связи с этим температура начнет понижаться.

В Москве вновь объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
Общество
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Накануне 24 июля синоптики обещали москвичам жаркую погоду — температуру от плюс 30 до плюс 32 градусов, переменную облачность и отсутствие осадков. Из-за сильной жары Гидрометцентр объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности, что означает риск возникновения стихийных бедствий и иного ущерба.

Всего существует четыре уровня погодной опасности. При зеленом погода считается безопасной, население о ее изменениях не оповещают. Желтый предполагает, что погода стала потенциально опасной, оранжевый — что она стала такой, что возник риск стихийных бедствий и иного ущерба. Последний, красный уровень погодной опасности допускает возможность крупных разрушений и катастроф. Погода считается очень опасной.

Последняя волна жары наблюдалась в Москве в начале июля. Тогда понедельник, 11 июля, стал самым жарким днем с начала 2022 года. Максимальная температура воздуха в этот день составила плюс 32,2 градуса, говорил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

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