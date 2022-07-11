Понедельник в Москве стал самым жарким днем в этом году
Температура в понедельник в Москве составила 32,2 градуса. Это максимальное значение, зафиксированное в столице в текущем году, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«Температура составила 32,2 градуса. Это является самым жарким днем в Москве в этом году. Предыдущий рекорд был зафиксирован 27 июня, тогда температура составила 31,5 градуса».
По словам синоптика, жара в Москве спадет уже сегодня ночью.
«К утру мы ожидаем прохождения через столицу холодного атмосферного фронта, ливни, грозы и понижение температуры. Мы будем в холодной воздушной массе. Завтра днем ожидаем 22–24 градуса максимум. Затем до конца недели температура будет неуклонно катиться вниз. В пределах 21–23 градусов в дневные часы. По ночам уже 12–14 градусов», — отметил специалист.
По словам Синенкова, к выходным максимальная температура с трудом преодолеет отметку 20 градусов к середине дня.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, во второй половине дня 11 июля местами ожидаются кратковременный дождь и гроза, ночью — 18–20 градусов.
В июле температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы на 1–1,5 градуса, отмечали ранее в Росгидрометцентре.