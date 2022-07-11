Понедельник в Москве стал самым жарким днем в этом году

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Температура в понедельник в Москве составила 32,2 градуса. Это максимальное значение, зафиксированное в столице в текущем году, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Температура составила 32,2 градуса. Это является самым жарким днем в Москве в этом году. Предыдущий рекорд был зафиксирован 27 июня, тогда температура составила 31,5 градуса».

По словам синоптика, жара в Москве спадет уже сегодня ночью.

«К утру мы ожидаем прохождения через столицу холодного атмосферного фронта, ливни, грозы и понижение температуры. Мы будем в холодной воздушной массе. Завтра днем ожидаем 22–24 градуса максимум. Затем до конца недели температура будет неуклонно катиться вниз. В пределах 21–23 градусов в дневные часы. По ночам уже 12–14 градусов», — отметил специалист.

По словам Синенкова, к выходным максимальная температура с трудом преодолеет отметку 20 градусов к середине дня.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, во второй половине дня 11 июля местами ожидаются кратковременный дождь и гроза, ночью — 18–20 градусов.

Читайте на РБК Pro Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro Какие российские нефтяники смогут адаптироваться к эмбарго Какие российские нефтяники смогут адаптироваться к эмбарго Статьи Pro Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Инструкции Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции Pro Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Статьи

В июле температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы на 1–1,5 градуса, отмечали ранее в Росгидрометцентре.