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Понедельник в Москве стал самым жарким днем в этом году

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Температура в понедельник в Москве составила 32,2 градуса. Это максимальное значение, зафиксированное в столице в текущем году, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Температура составила 32,2 градуса. Это является самым жарким днем в Москве в этом году. Предыдущий рекорд был зафиксирован 27 июня, тогда температура составила 31,5 градуса».

По словам синоптика, жара в Москве спадет уже сегодня ночью.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

«К утру мы ожидаем прохождения через столицу холодного атмосферного фронта, ливни, грозы и понижение температуры. Мы будем в холодной воздушной массе. Завтра днем ожидаем 22–24 градуса максимум. Затем до конца недели температура будет неуклонно катиться вниз. В пределах 21–23 градусов в дневные часы. По ночам уже 12–14 градусов», — отметил специалист.

По словам Синенкова, к выходным максимальная температура с трудом преодолеет отметку 20 градусов к середине дня.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, во второй половине дня 11 июля местами ожидаются кратковременный дождь и гроза, ночью — 18–20 градусов.

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В июле температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы на 1–1,5 градуса, отмечали ранее в Росгидрометцентре.

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новости Москва Погода рекордная температура «Фобос»
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