В Москве вновь объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

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В Москве в воскресенье,3 июля, ожидается оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности из-за аномальной жары, говорится на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, максимальная температура в разных районах города в этот день достигнет плюс 30 — плюс 32 градусов. Предупреждение будет действовать с 10:00 до 18:00 по местному времени.

МЧС пока не давало прогнозов погоды на эту дату и не публиковало предупреждений.

Всего существует четыре уровня погодной опасности: зеленый (безопасный), желтый (потенциально опасный), оранжевый (опасный) и красный (очень опасный). Оранжевый уровень объявляют, когда погода становится опасной и существует вероятность стихийных бедствий.

В прошлый раз оранжевый уровень погодной опасности объявляли 25 июня на последующие три дня. Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова говорила РБК, что 25–26 июня, которые также приходились на выходные, в столице ожидается сильная жара до 31–32 градусов. В понедельник, 27 июня, температура могла повыситься до 33 градусов. Затем жара должна была пойти на спад.

Согласно прогнозу центра «Фобос», с 5 июля температура в Москве также начнет постепенно снижаться, однако похолодание будет незначительным.