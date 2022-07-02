В Москве вновь объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
В Италии предсказали тяжелую зиму при остановке поставок газа из России Политика, 15:18
Кадыров заявил о войсках в центре Лисичанска Политика, 15:12
Песков посоветовал не тяготеть к апокалипсису Политика, 15:05
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 15:00
Что может рассказать о человеке его мимика: лайфхаки от экс-агента ФБР Социальная экономика, 15:00
В Москве вновь объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары Общество, 14:54
В ЛНР назвали деятельность ОБСЕ в Донбассе с 2014 года «имитацией» Политика, 14:49
В Израиле раскритиковали слова посла Украины в ФРГ Мельника о Бандере Политика, 14:33
Илон Маск встретился с папой римским Общество, 14:19
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 14:11
Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска Политика, 14:10
Мишустин освободил владельцев туристических объектов от НДС на пять лет Бизнес, 14:09
Рэпер Дрейк поставил $1 млн на бой UFC Спорт, 13:59
Тарасова назвала настоящим мастером и другом умершего тренера Леоновича Спорт, 13:52
Общество ,  
0 

В Москве вновь объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве в воскресенье,3 июля, ожидается оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности из-за аномальной жары, говорится на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, максимальная температура в разных районах города в этот день достигнет плюс 30 — плюс 32 градусов. Предупреждение будет действовать с 10:00 до 18:00 по местному времени.

МЧС пока не давало прогнозов погоды на эту дату и не публиковало предупреждений.

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары
Общество

Всего существует четыре уровня погодной опасности: зеленый (безопасный), желтый (потенциально опасный), оранжевый (опасный) и красный (очень опасный). Оранжевый уровень объявляют, когда погода становится опасной и существует вероятность стихийных бедствий.

В прошлый раз оранжевый уровень погодной опасности объявляли 25 июня на последующие три дня. Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова говорила РБК, что 25–26 июня, которые также приходились на выходные, в столице ожидается сильная жара до 31–32 градусов. В понедельник, 27 июня, температура могла повыситься до 33 градусов. Затем жара должна была пойти на спад.

Согласно прогнозу центра «Фобос», с 5 июля температура в Москве также начнет постепенно снижаться, однако похолодание будет незначительным.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции
Статьи
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как H&M стала холдингом на $23 млрд, но так и не одолела конкурента
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Теги
Погода Гидрометцентр жара Москва
Материалы по теме
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары
Общество
Синоптики назвали сроки ослабления жары в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter