Синоптики предупредили о жаре до плюс 32 градусов в Москве

В Москве днем 24 июля ожидается до плюс 32 градусов тепла, говорится на сайте Гидрометцентра России.

Температура от плюс 30 до плюс 32 градусов будет наблюдаться местами. В городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Максимальная скорость ветра составит 7 м/с.

Гидрометцентр объявил в столице «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 по московскому времени.

Всего существует четыре уровня погодной опасности. При «зеленом» погода считается безопасной, население о ее изменениях не оповещают. «Желтый» предполагает, что погода стала потенциально опасной, «оранжевый» — что она стала такой, возник риск стихийных бедствий и иного ущерба. Последний, «красный» уровень погодной опасности допускает возможность крупных разрушений и катастроф. Погода считается очень опасной.

Ночью температура опустится до плюс 16 — плюс 18 градусов, переменная облачность сохранится.

В Московской области предупреждение синоптики объявлять не стали. Воздух в регионе прогреется максимум до плюс 31 градуса. Температура ночью будет такой же, как и в Москве, однако в некоторых районах может пройти небольшой дождь.

Последняя волна жары наблюдалась в Москве в начале июля. Тогда понедельник 11 июля стал самым жарким днем с начала 2022 года. Максимальная температура воздуха в этот день составила плюс 32,2 градуса, говорил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.