В Москве от коронавируса за сутки вылечились более 500 человек

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В столице за прошедшие сутки вылечился 561 человек, заболевший коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, передает оперативный штаб Москвы по борьбе с заболеванием.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 415», — указала она.

По последним данным, с начала распространения коронавируса в Москве им заразились 236 616 человек. Из них 4 375 умерли.

Всего в России COVID-19 заболели более 800 тыс. человек. Вылечились за время эпидемии 588 774 человека.