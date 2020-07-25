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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса за сутки вылечились более 500 человек

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В столице за прошедшие сутки вылечился 561 человек, заболевший коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, передает оперативный штаб Москвы по борьбе с заболеванием.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 415», — указала она.

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По последним данным, с начала распространения коронавируса в Москве им заразились 236 616 человек. Из них 4 375 умерли.

Всего в России COVID-19 заболели более 800 тыс. человек. Вылечились за время эпидемии 588 774 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что Москва «прошла все пороги» и в городе сохраняется стабильная ситуация, не требующая повторного введения ограничений. Он отмечал, что в столице стало на четверть меньше больных с COVID-пневмонией и на четверть снизился еженедельный прирост пациентов с коронавирусом, поступающих в московские больницы.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, коронавирус, Анастасия Ракова
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