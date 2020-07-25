В ООН связали пожары в Арктике с рекордно теплой погодой в Сибири

Во Всемирной метеорологической организации отмечают, что арктическим пожарам способствовала продолжительная теплая погода на территории Сибири. В июне температура воздуха там была на десять градусов выше средних значений

Фото: Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны / РИА Новости

С января по июнь температура воздуха в Сибири была на пять градусов выше средних значений, а в июне — на десять, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО, специализированное межправительственное учреждение ООН).

На текущей неделе в разных частях Сибири столбик термометра поднимался выше 30 градусов. По словам официального представителя ВМО Клэр Нуллис, «в Сибири было теплее, чем во многих частях Флориды».

«Исключительная и продолжительная жара», которая наблюдалась в Сибири в течение нескольких месяцев, вызвала «опустошительные арктические пожары», заявила Нуллис. Вместе с тем ВМО отмечает быстрое сокращение ледового покрова вдоль арктического побережья России.

Ученые считают, что затянувшаяся жара может быть связана c системой атмосферного давления и ветрами. При этом они отмечают, что это было бы невозможно, «если бы не влияние климатических изменений, вызванных деятельностью человека».