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В ООН связали пожары в Арктике с рекордно теплой погодой в Сибири

Во Всемирной метеорологической организации отмечают, что арктическим пожарам способствовала продолжительная теплая погода на территории Сибири. В июне температура воздуха там была на десять градусов выше средних значений
Фото: Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны / РИА Новости

С января по июнь температура воздуха в Сибири была на пять градусов выше средних значений, а в июне — на десять, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО, специализированное межправительственное учреждение ООН).

На текущей неделе в разных частях Сибири столбик термометра поднимался выше 30 градусов. По словам официального представителя ВМО Клэр Нуллис, «в Сибири было теплее, чем во многих частях Флориды».

«Исключительная и продолжительная жара», которая наблюдалась в Сибири в течение нескольких месяцев, вызвала «опустошительные арктические пожары», заявила Нуллис. Вместе с тем ВМО отмечает быстрое сокращение ледового покрова вдоль арктического побережья России.

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

Ученые считают, что затянувшаяся жара может быть связана c системой атмосферного давления и ветрами. При этом они отмечают, что это было бы невозможно, «если бы не влияние климатических изменений, вызванных деятельностью человека».

«Арктика нагревается в два раза быстрее, чем планета в среднем, что сказывается на жизни населения, на экосистемах и имеет глобальные последствия», — заявил генеральный секретарь ВМО Петера Таалас. Ситуация на полюсах влияет на погоду и климат в районах, расположенных на более низких широтах, где живут сотни миллионов людей, отметил он.

Сильные природные пожары отмечаются в глубине арктической зоны второй год подряд, передает ВМО со ссылкой на метеорологов. Граница самых «северных» пожаров находится сейчас мене чем в 8 км от Северного Ледовитого океана, о чем свидетельствуют спутниковые фотоснимки.

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Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

17 июля замглавы Рослесхоза Анастасия Винокурова рассказала, что из-за изменений климата, произошедших в последние десятилетия, лесные пожары были зафиксированы на северных территориях и в Арктической зоне России. «Впервые в этом году мы зафиксировали лесной пожар в Якутии на территории, расположенной за Северным полярным кругом. Сейчас наблюдается очевидное перемещение центра пожароопасной ситуации на север», – заявила она.

20 июня в якутском городе Верхоянск была зафиксирована самая высокая температура воздуха за весь период наблюдений — плюс 38 градусов. До этого рекордным считался показатель июля 1988 года, когда воздух в Верхоянске прогрелся до 37,3 градуса. В Якутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды призвали не рассуждать на тему потепления в Арктике на основании одного рекорда.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сибирь, погода, Арктика, пожары, климат
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