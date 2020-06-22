Синоптики предложили не судить о потеплении в Арктике по одному дню

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В якутском городе Верхоянске 20 июня действительно была зафиксирована самая высокая температура воздуха за весь период наблюдений — плюс 38 градусов, однако рассуждать на тему потепления в Арктике на основании одного рекорда некорректно. Об этом РБК сообщили в Якутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«О потеплении в Арктике по одному периоду и рекорду судить

рано, уже к выходным ожидается арктическое вторжение и температура

воздуха понизится на 15–20 градусов, а местами и ниже», — пояснили в управлении.

До 20 июня 2020 года рекордным считался показатель июля 1988 года, когда воздух в Верхоянске прогрелся до 37,3 градуса.

Накануне о том, что температурные рекорды в Сибири и арктической зоне свидетельствуют об ускорении темпов потепления в Арктике на 80 лет, писала британская газета Daily Mail.