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Синоптики предложили не судить о потеплении в Арктике по одному дню

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В якутском городе Верхоянске 20 июня действительно была зафиксирована самая высокая температура воздуха за весь период наблюдений — плюс 38 градусов, однако рассуждать на тему потепления в Арктике на основании одного рекорда некорректно. Об этом РБК сообщили в Якутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«О потеплении в Арктике по одному периоду и рекорду судить
рано, уже к выходным ожидается арктическое вторжение и температура
воздуха понизится на 15–20 градусов, а местами и ниже», — пояснили в управлении.

До 20 июня 2020 года рекордным считался показатель июля 1988 года, когда воздух в Верхоянске прогрелся до 37,3 градуса.

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Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Накануне о том, что температурные рекорды в Сибири и арктической зоне свидетельствуют об ускорении темпов потепления в Арктике на 80 лет, писала британская газета Daily Mail.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что экстремально жаркая погода прогнозируется на азиатской части страны. По его словам, это необычное явление, когда на севере показатели превышают температуру на юге. Высокие температуры, по мнению синоптика, вызваны антициклонами.

Теги: Арктика, потепление, синоптики, новости
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