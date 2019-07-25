Генпрокуратура сообщила подробности расследования «третьего дела ЮКОСа»

В новом деле ЮКОСа говорится о хищении и дальнейшей продаже нефти. Его объединили с другим уголовным процессом, который расследуется в отношении бывшего совладельца компании Михаила Ходорковского

Михаил Ходорковский (Фото: Митя Алешковский / ТАСС)

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что «третье дело ЮКОСа» было возбуждено в отношении бывших акционеров компании, включая Михаила Ходорковского, а также сообщил подробности процесса. Об этом он сказал на видеосервисе ведомства «Эфир».

«Материалы, которые легли в основу этого дела, — это материалы, которые получала именно прокуратура», — сообщил он, уточнив, что расследованием занимается главное следственное управление Следственного комитета РФ. Куренной отметил, что уголовное дело возбуждено по факту хищения нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации.

По словам Куренного, это дело было объединено с другим уголовным производством, которое возбуждалось в отношении Ходорковского и иных лиц, о легализации похищенных у государства денежных средств в размере более $6 млрд в период с 1995 по 2003 год.

«В девяностые Ходорковский совместно с группой лиц обманул государство на аукционе, присвоил себе контрольный пакет компании ЮКОС, то есть более 57% акций, а затем через подконтрольные фирмы оформили эти активы на несколько иностранных фирм», — рассказал Куренной. Он добавил, что совладелец компании, будучи основным владельцем акций, организовал хищение нефти, добываемой «дочками» ЮКОСа.