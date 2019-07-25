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Генпрокуратура сообщила подробности расследования «третьего дела ЮКОСа»
В новом деле ЮКОСа говорится о хищении и дальнейшей продаже нефти. Его объединили с другим уголовным процессом, который расследуется в отношении бывшего совладельца компании Михаила Ходорковского
Михаил Ходорковский (Фото: Митя Алешковский / ТАСС)

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что «третье дело ЮКОСа» было возбуждено в отношении бывших акционеров компании, включая Михаила Ходорковского, а также сообщил подробности процесса. Об этом он сказал на видеосервисе ведомства «Эфир».

«Материалы, которые легли в основу этого дела, — это материалы, которые получала именно прокуратура», — сообщил он, уточнив, что расследованием занимается главное следственное управление Следственного комитета РФ. Куренной отметил, что уголовное дело возбуждено по факту хищения нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации.

Общество
Чайка подтвердил расследование нового дела ЮКОСа

По словам Куренного, это дело было объединено с другим уголовным производством, которое возбуждалось в отношении Ходорковского и иных лиц, о легализации похищенных у государства денежных средств в размере более $6 млрд в период с 1995 по 2003 год.

«В девяностые Ходорковский совместно с группой лиц обманул государство на аукционе, присвоил себе контрольный пакет компании ЮКОС, то есть более 57% акций, а затем через подконтрольные фирмы оформили эти активы на несколько иностранных фирм», — рассказал Куренной. Он добавил, что совладелец компании, будучи основным владельцем акций, организовал хищение нефти, добываемой «дочками» ЮКОСа.

В начале июня генеральный прокурор России Юрий Чайка, отвечая на вопрос РБК о том, правда ли, что правоохранительные органы возбудили еще одно дело в отношении сотрудников ЮКОСа, подтвердил эту информацию. «Дело ЮКОСа расследуется. Это правда», — заявил он.

Политика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

Словосочетание «третье дело ЮКОСа» первым употребил телеканал НТВ в своем материале, который вышел 31 мая. В нем говорилось о расследовании вывода средств миноритарных акционеров нефтяной компании. Одним из источников этой информации тогда выступил советник генпрокурора Салават Каримов. По версии следствия, Ходорковский вывел за границу $51 млрд, которые могли быть украдены у миноритарных акционеров.

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Первое дело ЮКОСа касалось хищения акций компании «Апатит» и уклонения от уплаты налогов. По нему был задержан Ходорковский и экс-глава совета директоров «Менатепа» Платон Лебедев. Весной 2005 года они получили по девять лет тюрьмы, позднее по кассации их сроки были уменьшены на год.

Спустя два года Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения о хищении акций Восточной нефтяной компании и нефти «Самаранефтегаза», «Юганскнефтегаза» и «Томскнефти». В 2010 году суд признал их виновными. В 2013 году президент России подписал указ о помиловании Ходорковского, после чего тот выехал за границу, Лебедев вышел из колонии в январе 2014 года, после того как президиум Верховного суда РФ сократил срок его наказания до отбытого.

Автор: Михаил Юшков
Теги: ЮКОС, Михаил Ходорковский, уголовное дело
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