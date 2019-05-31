НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По данным телеканала, эту сумму составляют дивиденды миноритарных акционеров. Значительная часть этих средств в настоящее время находится в Нидерландах. Речь идет о расследовании дела о приватизации ЮКОСа

Михаил Ходорковский (Фото: Michal Dolezal / Zuma / ТАСС)

Михаил Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд. Об этом сообщает телеканал НТВ, который выпустил расследование о бизнесмене и о приватизации ЮКОСа в 1990-х годах под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского».

В своем фильме журналисты употребляют фразу «третье уголовное дело по ЮКОСу».

«Главной целью расследования наших правоохранительных органов является вопрос, куда исчезли <...> деньги ЮКОСа, которые Ходорковский украл у миноритарных акционеров. А это ни много ни мало $51 млрд», — утверждают авторы фильма (цитата по «РИА Новости»).

Они ссылаются на советника генпрокурора России Салавата Каримова, который уточнил, что большая часть дивидендов находится в Нидерландах и это «куда больше $2 млрд», о которых известно миноритариям компании. В пресс-службе Генеральной прокуратуры РБК отметили, что в фильме прозвучала позиция одного из самых заслуженных действующих сотрудников ведомства, который обладает наиболее полной информацией по данному вопросу.

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев. Советник генпрокурора подчеркнул, что всем им Ходорковский гарантировал выплату стоимости 15% пакета акций ЮКОСа, которая равнялась $2 млрд.