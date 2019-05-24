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Суд приговорил к 10 годам экс-юриста ЮКОСа Ивлева

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил к десяти годам колонии общего режима бывшего юриста ЮКОСа Павла Ивлева. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

По данным «РИА Новости», суд также запретил ему работать в адвокатуре в течение трех лет. Ивлев с 2004 года живет в США, поэтому разбирательство проходило в заочном режиме. Он был готов дать показания по видеосвязи, однако суд отклонил ходатайство о его допросе.

Адвокат Константин Ривкин ранее объяснял, что данное уголовное дело «отпочковалось от большого дела ЮКОСа».

В марте 2018 года он заявил о завершении предварительного следствия по его уголовному делу.

По данным следствия, в 2001–2002 годах Ивлев в составе организованной группы во главе с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским присвоил более 195 млн т нефти на 1,067 трлн руб. от дочерних компаний — ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК».

Против Ивлева заведены дела по ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ (присвоение или растрата; легализация (отмывание) денежных средств).

Теги: юрист, Хамовнический суд Москвы, дело ЮКОСа
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