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Амурский педофил рассорил СК и прокуратуру
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Амурский педофил рассорил СК и прокуратуру
Общество, 25 июл 2011, 13:21
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Амурский педофил рассорил СК и прокуратуру
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудника следственного отдела по Благовещенску Юрия Кукаева, проигнорировавшего сообщение о задержании педофила и отказавшегося выехать в отделение полиции для возбуждения уголовного дела против преступника. Он поручил полицейским провести допрос педофила, после чего отпустить его под подписку о невыезде.

Уголовное дело в отношении следователя возбуждено по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), сообщили РБК в региональном управлении СК РФ. Ранее Генпрокуратура заявляла, что намерена привлечь нерадивого следователя к суду.

Помимо следователя, к ответственности были привлечены и сотрудники полиции. 21 июля следственный отдел СК РФ по Благовещенску возбудил уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) в отношении сотрудников МВД. 23 июля следователи задержали старшего оперативного дежурного отдела милиции №3 государственного учреждения управления МВД РФ по Амурской области "Благовещенское" Валентина Овчинникова и начальника отдела Николая Лапердина, предъявив им обвинения по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Сегодня стало известно, что полицейский, отпустивший педофила, уволен из органов.

По последним данным, следователи возбудили дело и в отношении двух прокуроров, отказавшихся принять заявление от матери потерпевшей девочки. В период с 19 по 21 июля 2011г. она неоднократно обращалась в отдел милиции №3, требуя принять заявление, однако обвиняемые не приняли адекватных мер реагирования: они позвонили следователю, заявив о совершении преступления.

Следователь, несмотря на полученное сообщение, отказался приехать в дежурную часть и дал указание получить объяснения от подозреваемого в изнасиловании, после чего отпустить его. Полицейские допросили мужчину и отпустили под подписку о невыезде.

Жители Благовещенска, узнав о произошедшем, окружили дом преступника, решив линчевать педофила самостоятельно. Подозреваемого в совершении изнасилования удалось спасти только после того, как на место прибыли сотрудники ОМОНа, которые отстояли его с боем. Затем мужчину снова доставили в отделение, на этот раз под прикрытием силовиков. Дело взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Отметим, что на первом этапе расследования преступления амурского педофила прокуратура и Следственный комитет фактически рассорились. В МВД заявляли, что в инциденте виновен следователь, отказавшийся выехать в отделение. В СК отмечали, что виноваты полицейские, отпустившие преступника. Местная прокуратура вступилась за полицейских, отказавшись возбуждать дело в их отношении.

По информации ряда СМИ, подозреваемый в изнасиловании девочки мужчина имеет родственников в амурской прокуратуре, однако эти данные пока не получили подтверждения.

Теги: Благовещенск , Генпрокуратура , УК , региональное управление
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