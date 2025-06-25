Глава СПЧ призвал высылать мигрантов, чьи дети не ходят в школу

Фадеев: в России не должны оставаться мигранты, чьи дети не ходят в школу

Мигранты, чьи дети не посещают российские школы, должны уехать на родину, заявил глава СПЧ Фадеев. По данным МВД, только 24,5% от всех находящихся в стране несовершеннолетних иностранцев обучаются в образовательных организациях

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал высылать из России семьи мигрантов, дети которых не ходят в школу. По его словам, «скопления неприкаянных детей и подростков» на улицах угрожают стать «серьезным криминогенным фактором».

Так Фадеев прокомментировал статистику МВД, согласно которой всего в России находятся 785 593 несовершеннолетних иностранных гражданина, и только 192 254 человека — 24,5% — обучаются в образовательных организациях.

«На родителей и опекунов возложена обязанность обеспечить получение детьми основного общего образования. Эта норма распространяется на всех родителей, даже если они не являются гражданами России. <...> Если иностранные граждане не намерены соблюдать законы страны пребывания — пусть уезжают обратно, и права их детей на образование обеспечивает страна исхода», — заявил Фадеев (цитата по телеграм-каналу СПЧ).

По словам Фадеева, Россия не может себе позволить безответственное отношение к будущему детей, «даже если они не граждане России и приехали сюда с трудовыми мигрантами».

С аналогичным предложением ранее выступала депутат «Новых людей» Сардана Авксентьева, направившая соответствующий запрос в МВД (есть у РБК). «Особую обеспокоенность вызывает ситуация, при которой количество не посещающих школу детей мигрантов достигает 50%. В частности, в Москве насчитывается более 80 тыс. детей мигрантов, при этом только 25 тыс. из них обучаются в школах, что подтверждает наличие системной проблемы. Данная проблема не только препятствует их интеграции в общество, но и создает дополнительные риски для социальной стабильности и безопасности», — говорилось в документе.

С апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школу. Экзамен проводят в устном и письменном форматах. Исключением стали первоклассники, для которых проводят только устную часть. Если ребенок не сдаст тест, его не допустят к учебе. Повторно пройти экзамен можно только через три месяца.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что за два месяца тестирование на знание языка уже показало свою эффективность — от общего числа заявившихся в школы приняты только 4%. По состоянию на конец мая было подано 2868 заявлений на участие в тестировании, до экзамена были допущены только 17%, или 498 человек.

В июне депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который обяжет региональные и муниципальные органы управления образованием передавать данные о детях мигрантов в подразделения МВД. К таким сведениям будут относиться результаты тестирования на знание русского языка, данные о зачислении в образовательную организацию и отчислении, данные об обращении в образовательную организацию от родителей, включенных в реестр контролируемых лиц.