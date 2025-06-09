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Ограничения для мигрантов ,  
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Госдума рассмотрит законопроект о передаче данных о детях мигрантов в МВД

Госдума 10 июня рассмотрит законопроект о передаче данных детей мигрантов в МВД
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Законопроект, который обяжет органы власти в сфере образования передавать МВД данные о детях мигрантов, Госдума рассмотрит 10 июня. МВД в ответ будет передавать сведения о регистрации или постановке их на миграционный учет
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутаты Госдумы на этой неделе рассмотрят проект закона, который обяжет региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в подразделения МВД данные о детях иностранных граждан. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Законопроект, о котором идет речь, был зарегистрирован в думской базе в конце апреля. Изменения предлагается внести в законы «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также «Об образовании в Российской Федерации». Согласно календарю заседаний Госдумы, поправки в первом чтении рассмотрят 10 июня.

Инициатива предусматривает, что МВД получит доступ к персональным данным детей и их родителей. К таким сведениям будут относиться:

  • результаты тестирования на знание русского языка;
  • данные о зачислении в образовательную организацию и отчислении;
  • данные об обращении в образовательную организацию от родителей, включенных в реестр контролируемых лиц.

Володин подчеркнул, что законопроект позволит оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей в России. МВД в ответ будет передавать сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан. В случае принятия законопроекта внесение результатов тестирования по русскому языку в федеральную информационную систему станет обязательным.

«Важно сделать все, чтобы контроль за мигрантами, их учет осуществлялись прозрачно и эффективно», — написал Володин.

В правительстве одобрили передачу МВД данных о детях-мигрантах в школах
Политика
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

В пояснительной записке, с которой в апреле ознакомился РБК, говорится, что механизм передачи сведений о детях мигрантов в МВД позволит выявлять таких детей «для их последующей адаптации и интеграции в российское общество». Из финансово-экономического обоснования к законопроекту следует, что поправки предусматривают доработку информационной системы миграционного учета, на это потребуется 125 млн руб. Отмечается, что они будут реализованы в пределах средств, предусмотренных МВД и Минцифры в федеральном бюджете.

Новая волна ужесточения миграционной политики началась с весны 2024 года. В феврале 2025-го в России начал работать «реестр контролируемых лиц» — база МВД, куда вносят данные об иностранцах, незаконно находящихся в России. С апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школу. Экзамен проводят в устном и письменном форматах. Исключением стали первоклассники — для них проводят только устную часть. Если ребенок не сдаст тест, его не допустят к учебе. Повторно пройти экзамен можно будет через три месяца.

Володин отметил, что за два месяца новые правила уже показали свою эффективность — от общего числа заявившихся в школы приняты только 4%. По состоянию на 22 мая было подано 2868 заявлений на участие в тестировании, до экзамена были допущены только 17%, или 498 человек.

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Милена Костерева
Госдума мигранты МВД Дети Вячеслав Володин
Вячеслав Володин фото
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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