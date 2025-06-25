С туристов в Анапе стали брать расписку о запрете купания

В анкету для гостей включили пункт, где прописан запрет на посещение пляжей и купание в море из-за риска для здоровья после ЧП с мазутом. В АТОР пока не зафиксировали случаи, когда у туристов просили такие расписки

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Туристов при заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района стали просить подписать документ о запрете купания и закрытых пляжах, об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

Эта мера направлена на информирование отдыхающих о рисках для здоровья, таких как кожные заболевания, аллергия и отравление, «из-за возможного контакта с мазутом на том участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации ЧС», пояснили там.

Источник РБК, знакомый с ситуацией, отметил, что такое предписание «постепенно вводят в таком принудительно-ознакомительном порядке» из-за опасений отельеров в связи с большим потоком туристов.

Как сообщили РБК в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР), по данным отельеров и туроператоров, пока не было зафиксировано случаев, когда у туристов просили такого рода расписки.

Заместитель генерального директора санатория «Надежда» рассказал, что в анкету для гостей включили специальный пункт, где прописан запрет на посещение пляжей и купание в море, они расписываются после прочтения, его слова приводятся в сообщении оперштаба. «Такой системный подход к информированию позволяет добиться осознанного отношения к мерам безопасности, что особенно важно при работе с родителями и детьми», — считает он.

В декабре 2024 года «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности примерно 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма. В результате произошла утечка нефтепродуктов. По оценкам Минприроды, примерно 4 тыс. т вылилось в море. Побережья Крыма и Краснодарского края оказались загрязнены мазутом. Глава Минтранса Роман Старовойт среди причин аварии назвал «невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива». Савельев сообщил, что носовую часть «Волгонефти-239» и разломленную пополам «Волгонефть-212» решили накрыть саркофагами.

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что курортный сезон не может быть открыт, поскольку «141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по своим показателям, по уровням загрязнения, санитарно-гигиеническим нормам». В мае она подтвердила, что пляжи Анапы и Темрюкского района остаются непригодными, их продолжают очищать от мазута. 19 июня оперштаб сообщил, что на побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута.

В Анапе приостановили сбор туристического налога для поддержки местного бизнеса. В июне на закрытые пляжи вышли патрули, которые предупреждают местных жителей и туристов о запрете отдыха на берегу зоны ЧС, вдоль побережья также установили предупредительные баннеры и таблички.

После крушения танкеров Росрыболовство оценило ущерб биоресурсам в 2,5 млрд руб. По оценкам Росприроднадзора, он составил 84,9 млрд руб.