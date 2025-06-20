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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе

Новые мелкие выбросы мазута зафиксированы на побережье Анапы 19 июня, сообщили в оперативном штабе Кубани.

«Мелкую фракцию нефтепродуктов обнаружили и оперативно убрали муниципальные команды во время ежедневного утреннего мониторинга», — говорится в сообщении.

10 июня оперативный штаб сообщил, что специалисты подняли со дна моря в Анапе 108 мешков мазута. После этого в ходе ежедневного утреннего мониторинга береговой линии новых загрязнений выявлено не было.

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Фото:Yuri_Slusar / Telegram

В начале июня мэрия Анапы напомнила местным и жителям и туристам о запрете отдыха в зоне ЧС. В мае Роспотребнадзор также заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае остаются непригодными для использования.

В декабре 2024 года два танкера «Волгонефть» потерпели крушение в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная его часть вылилась в море.

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Евгений Вахляев
Анапа мазут танкеры разлив нефтепродуктов
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