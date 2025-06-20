На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

Новые мелкие выбросы мазута зафиксированы на побережье Анапы 19 июня, сообщили в оперативном штабе Кубани.

«Мелкую фракцию нефтепродуктов обнаружили и оперативно убрали муниципальные команды во время ежедневного утреннего мониторинга», — говорится в сообщении.

10 июня оперативный штаб сообщил, что специалисты подняли со дна моря в Анапе 108 мешков мазута. После этого в ходе ежедневного утреннего мониторинга береговой линии новых загрязнений выявлено не было.

В начале июня мэрия Анапы напомнила местным и жителям и туристам о запрете отдыха в зоне ЧС. В мае Роспотребнадзор также заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае остаются непригодными для использования.

В декабре 2024 года два танкера «Волгонефть» потерпели крушение в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная его часть вылилась в море.