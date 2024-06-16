В СПЧ сообщили о перелимите и нехватке сотрудников в ростовском СИЗО

В ростовском СИЗО № 1 перелимит заключенных составляет до 400 человек, при этом там не хватает около 30% сотрудников, рассказал член СПЧ Мельников. Он призвал реформировать систему и отправлять ряд категорий граждан под залог

Фото: Егор Маркин / РБК

Превышение лимита заключенных в ростовском СИЗО № 1, где группа преступников этим утром захватила заложников, составляет от 200 до 400 человек, заявил «РИА Новости» член Совета по правам человека (СПЧ), ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Также, по его словам, в этом СИЗО не хватает 30% сотрудников.

«Перелимит в Ростовском СИЗО, по моим данным, составляет от 200 до 400 человек. И это не из ряда вон выходящий случай, для среднестатистического СИЗО перелимит вполне привычное явление. У меня ощущение, что не осталось тех, кто не говорит о необходимости разгружать изоляторы, чаще избирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения», — заявил он.

При этом правозащитник отметил, что в данном вопросе есть прогресс, но он совсем не ощутим. «Я понимаю — ряд категорий граждан безальтернативно должны помещаться в СИЗО, но зачем туда сажать, условно говоря, «ненасильственных»? Нанес измеримый ущерб, ну дайте ему меру в виде залога! Зачем годами продлевать следствие и суды? Не можете за положенный срок доказать причастность к преступлению — отпускайте», — заключил Мельников.

О том, что в ростовском СИЗО был сильно превышен лимит заключенных, ранее также рассказала РБК член СПЧ Ева Меркачева. По ее словам, СИЗО № 1 уделялось пристальное внимание из-за его нахождения в приграничном регионе и работы гарнизонного военного суда, который в большом количестве рассматривает дела террористической направленности. В этом изоляторе находились сотни обвиняемых или осужденных по таким статьям, из-за чего он был переполнен.«Большой такой перелимит, серьезный. И когда слишком много заключенных, конечно же, нарушаются все процессы, связанные с контролем», — отмечала она.

Утром 16 июня шестеро заключенных захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону — инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного управления ФСИН Александра Богму. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «112», один из захватчиков сказал, что «моджахеды «Исламского государства» (ИГИЛ, признана террористической организацией и запрещена в России) захватили «ростовский централ, где сажают наших братьев».

Спустя несколько часов Росгвардия провела операцию, после которой все заложники были освобождены, а преступники ликвидированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложников, а в самом СИЗО начались обыски на предмет наличия запрещенных к хранению предметов.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее заявил, что за этот инцидент «многим придется ответить погонами». По его мнению, захват заложников в ростовском СИЗО стал возможен из-за «отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН». Он призвал активизировать работу по этому вопросу.