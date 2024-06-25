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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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«Известия» узнали, кто был одной из основных целей боевиков в Дагестане

«Известия»: убитый протоиерей был одной из основных целей боевиков в Дербенте
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Боевики изначально планировали убить настоятеля православного храма в Дербенте Николая Котельникова, рассказал источник газеты. В церкви также был убит охранник, здание было подожжено, но уцелело
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в&nbsp;Дербенте
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте (Фото: сайт Махачкалинской епархии РПЦ)

Убитый боевиками в Дербенте православный священник Николай Котельников изначально был одной из целей боевиков, напавших на храм и синагогу в городе, рассказал источник «Известий», знакомый с ходом следствия. Вывод был сделан после изучения переписок с изъятых у террористов смартфонов.

Собеседник газеты уточнил, что церковь и синагога в Дербенте были четко намечены как цели атак, как и православный храм в Махачкале.

Протоиерей был настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы. Ему было 66 лет, на церковной службе он был более 40. Его жена Валентина Котельникова рассказала изданию, что священника застрелили, потом боевики подожгли его дом и саму церковь. В храме также был убит охранник.

Синагога Келе-Нумаз, которая подверглась нападению, выгорела полностью.

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Фото:Низами Гаджибалаев / ТАСС

Помимо Дербента, нападения боевиков 23 июня произошли в Махачкале. Там террористы атаковали пост ДПС на улице Ермошкина, где располагается синагога. Также произошла перестрелка в районе Свято-Успенского православного собора.

В результате атак погибли 20 человек, в том числе 15 полицейских (один из них — начальник отдела полиции города Дагестанские Огни Мавлудин Хидирнабиев). Пострадали 46 человек — как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов, уточнял минздрав региона.

В республике на фоне этих событий вводили режим контртеррористической операции. Шесть боевиков были ликвидированы. Среди нападавших были родственники главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, который был уволен со своего поста и задержан. По данным источников РБК, в нападениях участвовали двое сыновей Омарова, они были убиты в перестрелке с силовиками, а также два племянника жены чиновника, остались ли они живы или погибли, источники не сообщали.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дагестан Дербент РПЦ священник синагога
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