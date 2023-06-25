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Ростовский Минтранс сообщил о пробке на М-4 из-за техники ЧВК «Вагнер»

Ростовский Минтранс сообщил о пробке на М-4 из-за прохода техники ЧВК «Вагнер»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

На трассе М-4 «Дон» на границе Ростовской и Воронежской областей возникла пробка из-за прохода военной техники ЧВК «Вагнер», сообщает 161.ru со ссылкой на ростовский Минтранс.

В ведомстве сообщили, что через регион проходили две колонны. Водители рассказали порталу, что для проезда гражданских автомобилей оставили свободной одну полосу. Как указывает 161.ru, пробка образовалась севернее города Миллерово.

На «Яндекс.Картах» по данным на 17:35 в указанном районе пробки уже нет.

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