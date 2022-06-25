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Суд в Москве арестовал активистов «Стопхама» после драки со спецназом МВД

Бабушкинский суд арестовал активистов «Стопхама» после потасовки со спецназом «Гром»

Бабушкинский суд Москвы арестовал трех активистов движения «Стопхам» после конфликта с сотрудниками спецназа МВД, сообщила пресс-служба столичных судов в Telegram.

Суд назначил Кириллу Бунину, Кириллу Котову и Алексею Горбачевскому арест до 23 августа. Они проходят обвиняемыми по статьям о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса), и о применении насилия к представителям власти (ст. 318 Уголовного кодекса).

Максимальное наказание по первой статье — лишение свободы на срок до семи лет, по второй — до пяти лет.

На активистов «Стопхама» завели дело после конфликта со спецназом
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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Арест последовал за конфликтом, который произошел 23 июня возле ресторана на Ярославском шоссе. Активисты «Стопхама» заметили паркующуюся на тротуаре машину и стали снимать ее на видео, говорил основатель движения Дмитрий Чугунов «Подъему».

По его словам, из автомобиля вышел мужчина в майке с надписью «Гром» и сказал, что находится при исполнении. Активисты попросили его показать документы, однако он отказался. Между «Стопхамом» и спецназом завязался словесный конфликт, а затем один из полицейских напал на активиста, сел сверху и начал кричать, что там работает полиция, заявлял Чугунов.

«Потом присоединились еще человек 10–15, которые активистов в жесткой форме избили. Приняли решение: лучший способ защиты — нападение», — говорил глава движения.

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Активистов доставили в отдел полиции, а затем в Следственный комитет. Сотрудники спецназа «Гром» сказали, что активисты напали на них, отметил Чугунов. Он запросил записи с камер видеонаблюдения.

Как писала Baza, представители «Стопхама» ругались с полицейскими, загородили дорогу их машине, а потом «начали бросаться на капот».

24 июня правоохранительные органы завели на активистов Котова, Бунина и Горбачевского, а также на еще одного неустановленного участника уголовное дело по ст. 318 УК. Чугунов сообщал РБК, что активисты подали встречное заявление в связи с «неправомерными действиями».

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«Стопхам» был основан в 2010 году Дмитрием Чугуновым — бывшим комиссаром молодежного движения «Наши». Идейным вдохновителем проекта был бывший заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков.

Активисты борются против «хамства» и нарушений водителями правил дорожного движения, в том числе против проезда по пешеходным зонам и неправильной парковки. Они наклеивают на автомобили предполагаемых нарушителей стикеры с надписью «Мне плевать на всех. Паркуюсь, где хочу». Движение снимало свои акции на видео и часто публиковало их в интернете.

«Стопхам» поддерживал президент Владимир Путин. В 2013 году он заявил, что они делают «очень важное и доброе дело». В 2018-м Мосгорсуд ликвидировал общественную организацию «Стопхам» по иску Минюста из-за нарушения сроков предоставления отчетности.

Теги
«СтопХам» спецназ суд арест драка

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