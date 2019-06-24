Главе МВД предложили сделать «Лев против» и «Стопхам» народными дружинами

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Артем Кирьянов и глава центра «Поколение прав» Андрей Андреев написали письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву (есть в распоряжении РБК), в котором предложили привлечь движения «Лев против» и «Стопхам» к диалогу с целью их трансформации в народные дружины.

Действия активистов этих организаций авторы обращения называют «деструктивными, создающими напряжение в обществе, провоцирующими насилие и демонстрирующими примеры хамства и агрессии». Однако в письме выражается уверенность, что правовое регулирование и придание членам организаций статуса народных дружинников «приведет такие объединения в единое конструктивное русло».

Кирьянов и Андреев предлагают при этом усилить полномочия народных дружин, вменив им в обязанность сбор электронных доказательств нарушения общественного порядка. По их словам, рейды дружин «должны согласовываться и проходить при участии сотрудников органов правопорядка», а следовать они должны «этическому кодексу поведения дружинника».

«Стопхам» фиксирует нарушения правил дорожного движения, активисты лепят на машины наклейки, которые потом сложно отодрать. Представители «Льва против» отнимают у граждан сигареты и алкогольные напитки, если видят курение и распитие в общественных местах. В обоих случаях действия активистов нередко приводят к конфликтам.

Последнее время активисты организации «Лев против» проводят акции в общественном пространстве «Яма» в Москве на Хохловской площади. В пятницу, 21 июня, полиция с их участием задержала 20 человек в «Яме».