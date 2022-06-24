На активистов «Стопхама» завели дело после конфликта со спецназом

Конфликт, закончившийся дракой, произошел возле ресторана на Ярославском шоссе в Москве из-за припаркованного автомобиля. Против троих активистов возбудили уголовное дело

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Против активистов «Стопхама» возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК) после конфликта с сотрудниками подразделения «Гром» МВД России, сообщил РБК основатель движения Дмитрий Чугунов.

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«У меня на руках есть постановление о возбуждении уголовного дела против трех активистов и одного неустановленного активиста — Котова, Бунина и Горбачевского — со стороны сотрудников спецподразделения ОСН «Гром» ГУ МВД России [по Москве]. Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК», — сообщил Чугунов. Он также сообщил, что активисты подали встречное заявление в связи с «неправомерными действиями». Сейчас по этому уголовному делу им выбирают меру пресечения, уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и в ГСУ СК России по Москве.

Как пишет Baza, конфликт произошел возле ресторана на Ярославском шоссе из-за припаркованного сотрудниками спецназа МВД автомобиля. Активисты «Стопхама» начали ругаться с полицейскими, преградили дорогу их машине, а потом «начали бросаться на капот».

Конфликт привел к драке. После инцидента активисты обратились в полицию.

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«Стопхам» был основан в 2010 году Дмитрием Чугуновым — бывшим комиссаром молодежного прокремлевского движения «Наши». Идейным вдохновителем проекта был Владислав Сурков.

Заявленной целью активистов «Стопхама» является борьба против «хамства» и нарушений водителями правил дорожного движения, в том числе проезда по пешеходным зонам и неправильной парковки. На автомобили предполагаемых нарушителей активисты наклеивали стикер с надписью «Мне плевать на всех. Паркуюсь, где хочу», что часто вызывало конфликты. Свои акции движение регулярно снимало на видео и публиковало ролики в интернете.

В 2013 году президент России Владимир Путин поддержал деятельность движения, заявив, что, ведя борьбу с хамством водителей, они делают «очень важное и доброе дело». «Стопхам» получал президентские гранты.

В 2018 году Мосгорсуд ликвидировал общественную организацию «Стопхам» по иску Минюста из-за того, что движение вовремя не предоставило отчетность о своей деятельности. Основатель «Стопхама» Дмитрий Чугунов тогда сообщил, что активисты не будут оспаривать решение суда.