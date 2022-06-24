На активистов «Стопхама» завели дело после конфликта со спецназом

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 16:01
Трусова и Валиева потренировались прыгать с шестом Спорт, 20:07
Музей объяснил снятие флагов Польши с мемориала в Катыни Политика, 19:56
Шольц назвал бессмысленными опасения о перекрытии газа Россией Политика, 19:51
Кадыров сообщил о взятии поселков Сиротино и Вороново возле Северодонецка Политика, 19:47
Потерявшей сознание синхронистке не разрешили продолжать выступать на ЧМ Спорт, 19:47
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании РБК и Банк Точка, 19:46
Пекинская фондовая биржа провела 100 IPO за семь месяцев после открытия Инвестиции, 19:45
Жулин назвал подлым исключение фото Щербаковой из праздничной галереи ISU Спорт, 19:41
Штраф до ₽1 млн за выпуск ЦФА и взлом на $100 млн. Главные новости недели Крипто, 19:40
Госдеп заявил, что поддержит «любое дипломатическое решение» на Украине Политика, 19:34
Сырки «Б.Ю. Александров» сменили название Бизнес, 19:32
«Матч ТВ» узнал о планах ФИФА и УЕФА открыть счета для клубов из России Спорт, 19:30
Страны ЕС одобрили выделение Украине еще €9 млрд финансовой помощи Политика, 19:24
Полиция пришла к главе района после указания убрать «Z» и «V» Политика, 19:16

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

На активистов «Стопхама» завели дело после конфликта со спецназом

Конфликт, закончившийся дракой, произошел возле ресторана на Ярославском шоссе в Москве из-за припаркованного автомобиля. Против троих активистов возбудили уголовное дело
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Против активистов «Стопхама» возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК) после конфликта с сотрудниками подразделения «Гром» МВД России, сообщил РБК основатель движения Дмитрий Чугунов.

Video

«У меня на руках есть постановление о возбуждении уголовного дела против трех активистов и одного неустановленного активиста — Котова, Бунина и Горбачевского — со стороны сотрудников спецподразделения ОСН «Гром» ГУ МВД России [по Москве]. Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК», — сообщил Чугунов. Он также сообщил, что активисты подали встречное заявление в связи с «неправомерными действиями». Сейчас по этому уголовному делу им выбирают меру пресечения, уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и в ГСУ СК России по Москве.

Полиция начала проверку из-за массовой драки в Подмосковье
Политика

Как пишет Baza, конфликт произошел возле ресторана на Ярославском шоссе из-за припаркованного сотрудниками спецназа МВД автомобиля. Активисты «Стопхама» начали ругаться с полицейскими, преградили дорогу их машине, а потом «начали бросаться на капот».

Конфликт привел к драке. После инцидента активисты обратились в полицию.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Unsplash На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock И роботам, и людям: как написать работающий SEO-оптимизированный текст
Инструкции
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Фото: Getty Images «Их мебель там сразу стали подделывать»: как IKEA покоряла Китай
Кейсы
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей
Инструкции
Pro
От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона
Саммари
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить
Статьи

«Стопхам» был основан в 2010 году Дмитрием Чугуновым — бывшим комиссаром молодежного прокремлевского движения «Наши». Идейным вдохновителем проекта был Владислав Сурков.

Заявленной целью активистов «Стопхама» является борьба против «хамства» и нарушений водителями правил дорожного движения, в том числе проезда по пешеходным зонам и неправильной парковки. На автомобили предполагаемых нарушителей активисты наклеивали стикер с надписью «Мне плевать на всех. Паркуюсь, где хочу», что часто вызывало конфликты. Свои акции движение регулярно снимало на видео и публиковало ролики в интернете.

В 2013 году президент России Владимир Путин поддержал деятельность движения, заявив, что, ведя борьбу с хамством водителей, они делают «очень важное и доброе дело». «Стопхам» получал президентские гранты.

В 2018 году Мосгорсуд ликвидировал общественную организацию «Стопхам» по иску Минюста из-за того, что движение вовремя не предоставило отчетность о своей деятельности. Основатель «Стопхама» Дмитрий Чугунов тогда сообщил, что активисты не будут оспаривать решение суда.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
«СтопХам» драка спецназ

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В Москве завели дело после ДТП с двумя погибшими
Общество
Красноярский суд отменил штраф активистке за антивоенную надпись на снегу
Политика
Суд назвал причину признания Екатерины Шульман СМИ-иноагентом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter