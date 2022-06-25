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Общество ,  
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Дерипаска рассказал об урожае и «запасе витаминов на зиму»

Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основатель UС Rusal Олег Дерипаска показал выращенные на Кубани абрикосы в своем посте в Telegram.

«На Кубани, в нашей житнице, уже поспели фрукты и ягоды. Запас витаминов на зиму создан. Как говорится, вырастить персик на Кубани сложнее, чем киви в Магадане. Но мы справились», — написал он.

Бизнесмен также приложил фотографию с деревом, у которого стоит табличка с надписью «Мелитопольская». Он сказал, что неопытного садовода поджидают только два врага — «ветер и шпаки».

Дерипаска показал поля пшеницы и пообещал, что голода не будет
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Дерипаска является генеральным директором и учредителем компании «Сокольский-Агро», следует из данных «РБК Компании». Фирма с регистрацией в Усть-Лабинском районе Краснодарского края занимается выращиванием зерновых, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур, семян масличных культур, разведением домашних животных и т.д.

В начале июня бизнесмен опубликовал видео с гроздями вишни и заявил, что пропустит Петербургский международный экономический форум, так как ему придется убирать урожай. Однако 17 июня он все-таки приехал на пленарное заседание, где выступал президент России Владимир Путин. Дерипаска показывал видео с поля и говорил, что голода не будет.

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Олег Дерипаска урожай

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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