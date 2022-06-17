Дерипаска приехал на пленарное заседание ПМЭФа, где выступит Путин

Олег Дерипаска (Фото: Александр Рюмин / фотохост-агентство ТАСС)

Миллиардер и основатель UC Rusal Олег Дерипаска приехал на пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где выступит президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

8 июня он опубликовал видео, где сказал, что не посетит форум, поскольку «пришла пора уборки урожая», а накануне опубликовал видео с пшеничного поля.

ПМЭФ в этом году проходит с 15 по 18 июня. Основная деловая программа посвящена глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке, развитию человеческого потенциала.

Путин выступит на пленарном заседании с речью о задачах экономического развития, стимулирования деловой активности и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей России, говорил его помощник по международным делам Юрий Ушаков. Президент также затронет темы «несправедливой межгосударственной конкуренции, торговых финансовых войн, санкций и ограничений».

