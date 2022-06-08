Дерипаска пропустит экономический форум в Петербурге

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 15 до 18 июня. По словам Дерипаски, он не сможет посетить мероприятие, так как ему «придется убирать урожай»

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российский бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска сообщил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году пройдет без него. Соответствующую видеозапись предприниматель опубликовал в своем Telegram.



«В этом году петербургский форум пройдет без меня. Придется убирать урожай», — говорит Дерипаска на видео с гроздьями вишни.

Video

Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня. Страной — гостем форума в этом году станет Египет, а основная деловая программа ПМЭФ будет посвящена глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке, развитию человеческого потенциала. Секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков ранее сообщал, что организаторы направили приглашения участникам более чем из 190 государств, свое участие в форуме подтвердили 69 стран и территорий.

В прошлом году ПМЭФ прошел с 2 по 5 июня и стал первым экономическим форумом, который провели очно с начала пандемии коронавируса. Организаторы рассказывали, что участники ПМЭФ заключили более 800 соглашений на 3,8 трлн руб. Форум тогда посетили более 13,5 тыс. участников из 141 страны.

На фоне санкций и спецоперации на Украине участники ПМЭФа попросили организаторов скрыть часть информации о себе, сообщили РБК в «Росконгрессе». О разных вариантах сокращения объема информации об участниках форума РБК рассказали пять сотрудников компаний, участвующих или рассматривающих участие в ПМЭФе. Трое из них сообщили, что обсуждалась даже опция не указывать никакой информации на бейджах, однако «Росконгресс» в своем комментарии опроверг наличие такой возможности.

Кроме этого, многие компании отказываются от традиционных вечеринок, которые раньше организовывали каждый год. Например, в этом году в Петербурге не будет квартирника банка «Открытие», на котором обычно выступали популярные российские рок-звезды. От вечернего приема отказался «Сбер», об отмене вечеринок думают и другие организаторы, писал РБК.

Читайте на РБК Pro Pro Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Статьи Pro Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть Инструкции Pro Планка 300 тыс. руб.: сколько платят ИТ-разработчикам и сколько они хотят Планка 300 тыс. руб.: сколько платят ИТ-разработчикам и сколько они хотят Исследования Pro Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран Прогнозы Pro Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Инструкции Pro x The Economist Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Статьи Pro Не «Макдональдс», а «Точно он»: как менять бренд уходящим из РФ компаниям Не «Макдональдс», а «Точно он»: как менять бренд уходящим из РФ компаниям Статьи Pro Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Статьи

В конце февраля, после первых пакетов западных санкций, Дерипаска призвал заканчивать «весь этот госкапитализм», потому что в условиях «реального кризиса» нужны настоящие кризис-менеджеры, а не «фантасты с пачкой презенташек». Тогда предприниматель предупредил, что «как в 2014-м, пересидеть не удастся», экономическую политику необходимо менять.



В начале марта он заявил, что Россию ждет «жесточайший» трехлетний кризис. «Умножайте кризис 1998 года минимум на три», — спрогнозировал Дерипаска.