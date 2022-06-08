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ПМЭФ-2022 ,  
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Дерипаска пропустит экономический форум в Петербурге

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 15 до 18 июня. По словам Дерипаски, он не сможет посетить мероприятие, так как ему «придется убирать урожай»
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российский бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска сообщил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году пройдет без него. Соответствующую видеозапись предприниматель опубликовал в своем Telegram.

«В этом году петербургский форум пройдет без меня. Придется убирать урожай», — говорит Дерипаска на видео с гроздьями вишни.

Video

Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня. Страной — гостем форума в этом году станет Египет, а основная деловая программа ПМЭФ будет посвящена глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке, развитию человеческого потенциала. Секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков ранее сообщал, что организаторы направили приглашения участникам более чем из 190 государств, свое участие в форуме подтвердили 69 стран и территорий.

Участники ПМЭФа попросили организаторов скрыть часть информации о себе
Финансы
Фото:forumspb / VK

В прошлом году ПМЭФ прошел с 2 по 5 июня и стал первым экономическим форумом, который провели очно с начала пандемии коронавируса. Организаторы рассказывали, что участники ПМЭФ заключили более 800 соглашений на 3,8 трлн руб. Форум тогда посетили более 13,5 тыс. участников из 141 страны.

На фоне санкций и спецоперации на Украине участники ПМЭФа попросили организаторов скрыть часть информации о себе, сообщили РБК в «Росконгрессе». О разных вариантах сокращения объема информации об участниках форума РБК рассказали пять сотрудников компаний, участвующих или рассматривающих участие в ПМЭФе. Трое из них сообщили, что обсуждалась даже опция не указывать никакой информации на бейджах, однако «Росконгресс» в своем комментарии опроверг наличие такой возможности.

Кроме этого, многие компании отказываются от традиционных вечеринок, которые раньше организовывали каждый год. Например, в этом году в Петербурге не будет квартирника банка «Открытие», на котором обычно выступали популярные российские рок-звезды. От вечернего приема отказался «Сбер», об отмене вечеринок думают и другие организаторы, писал РБК.

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В конце февраля, после первых пакетов западных санкций, Дерипаска призвал заканчивать «весь этот госкапитализм», потому что в условиях «реального кризиса» нужны настоящие кризис-менеджеры, а не «фантасты с пачкой презенташек». Тогда предприниматель предупредил, что «как в 2014-м, пересидеть не удастся», экономическую политику необходимо менять.

В начале марта он заявил, что Россию ждет «жесточайший» трехлетний кризис. «Умножайте кризис 1998 года минимум на три», — спрогнозировал Дерипаска.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Олег Дерипаска ПМЭФ урожай
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