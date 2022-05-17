Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках

По словам главы РПЦ, «большой моральной проблемой» является и наличие абортов в системе ОМС и их финансирование из государственного бюджета. Он предложил стимулировать рождаемость с помощью пособий для беременных

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Церковь поддерживает предложения о запрете абортов в частных клиниках, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии X Парламентских встреч в Совете Федерации. Глава РПЦ напомнил о «важности и ценности жизни, данной человеку Создателем».

Он предложил внести в существующее законодательство поправки, в соответствии с которыми жизнь ребенка защищалась бы законом с момента зачатия. «Удивительно: право наследования защищается, а право ребенка на жизнь не защищается. Откуда это у нас — от какой культуры, из какой традиции?» — спросил патриарх Кирилл. При этом обращать внимание на мнения, пугающие «якобы ростом нелегальных операций», по его словам, не стоит: «Любые нелегальные действия должны получать достойный ответ. Надеюсь, что наши правоохранительные органы позаботятся о том, чтобы вопросы здравоохранения оставались в исключительном ведении профессионального медицинского сообщества, а не коммерсантов».

«Большой моральной проблемой» он назвал и финансирование абортов из государственного бюджета.

«Здесь необходим целый комплекс мер — ограничительных, организационных, а также поддерживающих материнство и поощряющих рождаемость», — подчеркнул он. Патриарх предложил внедрять «новые социальные формы», направленные на стимулирование рождаемости — например, ежемесячные выплаты всем женщинам, вставшим на учет по беременности, до достижения их детьми возраста полутора лет. По мнению главы РПЦ, для многих женщин это может стать «важнейшим фактором в решении сохранить жизнь и отказаться от аборта». Сейчас на выплаты после постановки на учет в первые 12 недель беременности могут претендовать женщины в семьях с низкими доходами.

В марте прошлого года член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева предложила запретить аборты в частных клиниках. Это, по мнению депутата, поможет «улучшить статистику по абортам» и сократит число криминальных абортов.

Инициативу раскритиковала глава комитета Оксана Пушкина. «Ограничение прав женщин на прерывание беременности способно привести к катастрофе. Мне приходит масса обращений от женских организаций и сообществ, личных писем от россиянок, которые просят этого не допустить», — сказала она. Пушкина напомнила, что в СССР запрет на искусственное прерывание беременности привел к резкому росту числа подпольных абортов. Глава комитета Госдумы подчеркнула, что считает аборты «одним из маркеров социального неблагополучия», пояснив, что за таким решением женщины обычно стоят не этические, а именно социально-экономические причины.

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В июле 2021 года РПЦ предложила законодательно запретить врачам предлагать беременным аборты. Пушкина назвала идею «провокацией чистейшей воды».

Против вывода абортов из ОМС выступала замглавы СПЧ Ирина Киркора. Она считает, что такой шаг лишь создаст дополнительные проблемы. «Появятся предложения, когда данную медицинскую услугу будут реализовывать дешевле, в антисанитарных условиях, это будет приводить к ужасным последствиям, когда женщина будет рисковать своей жизнью и здоровьем, здоровьем своих будущих детей», — заявила Киркора.