Вдова отвергла версию полиции о смерти Сергея Хрущева от ранения в голову

Информацию о гибели сына бывшего лидера СССР в результате огнестрельного ранения ранее опубликовало агентство Associated Press. Вдова Сергея Хрущева назвала эти данные инсинуациями

Сергей Хрущев (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Вдова Сергея Хрущева, сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, опровергла информацию о том, что ее супруг погиб в результате огнестрельного ранения в голову. Об этом Валентина Голенко сообщила «РИА Новости».

«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении — от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», — заявила он.

По словам Голенко, сведения о гибели ее мужа являются инсинуациями.

Информацию о том, что причиной смерти Сергея Хрущева стало огнестрельное ранение в голову, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на судмедэксперта Джозефа Венделькена и полицию американского города Крэнстон. «Не было непосредственных признаков насильственных действий со стороны», — сказал майор местной полиции Тодд Паталано.