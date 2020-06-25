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Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Признаков того, что Сергей Хрущев подвергся нападению, полиция не нашла. Ранее его вдова говорила, что сын первого секретаря ЦК КПСС умер от старости
Сергей Хрущев
Сергей Хрущев (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебно-медицинского эксперта Джозефа Венделькена.

Как говорится в полицейском отчете, никаких признаков того, что речь идет о нападении и насильственной смерти, эксперты не обнаружили. «Не было непосредственных признаков насильственных действий со стороны», — приводит агентство слова майора полиции города Крэнстон Тодда Паталано.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов приехали в дом Хрущева, после того как в полицию позвонила его жена Валентина. На месте было обнаружено тело Хрущева, полицейские констатировали его смерть. Расследование происшествия закрыто, уголовное дело возбуждено не было, добавил Паталано.

Умер сын Никиты Хрущева
Общество
Сергей Хрущев

О смерти Сергея Хрущева стало известно 18 июня. Его нашли мертвым в его доме в городе Крэнстон, штат Род-Айленд. Он проживал в США с начала 1990-х годов. Вместе с супругой получил американское гражданство в 1999 году.

Спустя несколько дней после смерти вдова Хрущева Валентина Голенко сообщила «РИА Новости», что он скончался от старости. «Старость. В последнее время он чувствовал себя старым. Предки по мужской линии у него все жили очень коротко», — сообщила она.

Голенко рассказала, что прах Хрущева будет захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой его отца. По ее словам, похороны состоятся ориентировочно в октябре, «если начнут пускать самолеты». «Там будут поминки, все, что положено. Кремация будет здесь», — уточнила вдова.

Сергей Хрущев родился в 1935 году в Москве. В 1958 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего начал работать в ОКБ Челомея. Там он занимался разработкой баллистических ракет. К 1963 году Хрущев стал доктором технических наук, профессором, Героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии и премии Совета Министров СССР. Впоследствии работал заместителем директора Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ), заместителем генерального директора НПО «Электронмаш».

В 1991 году был приглашен в США для чтения лекций по истории холодной войны в Университете Брауна. Работал профессором Института международных исследований Томаса Уотсона Университета Брауна. Спустя восемь лет получил гражданство США.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Сергей Хрущев, огнестрельное ранение
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