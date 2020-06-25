Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Признаков того, что Сергей Хрущев подвергся нападению, полиция не нашла. Ранее его вдова говорила, что сын первого секретаря ЦК КПСС умер от старости

Сергей Хрущев (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебно-медицинского эксперта Джозефа Венделькена.

Как говорится в полицейском отчете, никаких признаков того, что речь идет о нападении и насильственной смерти, эксперты не обнаружили. «Не было непосредственных признаков насильственных действий со стороны», — приводит агентство слова майора полиции города Крэнстон Тодда Паталано.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов приехали в дом Хрущева, после того как в полицию позвонила его жена Валентина. На месте было обнаружено тело Хрущева, полицейские констатировали его смерть. Расследование происшествия закрыто, уголовное дело возбуждено не было, добавил Паталано.

О смерти Сергея Хрущева стало известно 18 июня. Его нашли мертвым в его доме в городе Крэнстон, штат Род-Айленд. Он проживал в США с начала 1990-х годов. Вместе с супругой получил американское гражданство в 1999 году.