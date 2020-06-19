Умер сын Никиты Хрущева

Сергей Хрущев проживал в США, он был доктором технических наук, профессором

Сергей Хрущев (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Правнучка Никиты Хрущева Нина сообщила РБК о том, что скончался сын бывшего советского лидера Сергей. «Сегодня в Крэнстон, Род Айленд», — сказала она.

С начала 1990-х годов Сергей Хрущев преподавал в США и постоянно проживал там.

Сергей Хрущев родился в 1935 году. Его матерью была Нина Кухарчук, с которой Никита Хрущев состоял в отношениях с 1924 года.

Сын советского лидера в 1958 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет. К 1963 году он стал доктором технических наук, профессором, героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии.