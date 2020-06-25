Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов

По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, возвращение в Россию бизнесменов, к которым есть претензии у правоохранительных органов, приостановлено из-за пандемии COVID-19

Борис Титов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бизнесмены из «лондонского списка», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Пока у нас «корона-стоп» на эту тему, пока мы не планируем никого [возвращать]», — ответил Титов на вопрос, сколько предпринимателей планируют вернуться в Россию до конца текущего года.

11 июня Хорошевский районный суд Москвы отправил под арест бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, днем ранее прилетевшего в Россию в рамках программы Титова по возвращению без отправки под арест. Зотов был задержан прямо в аэропорту.

«Делаем все возможное и надеемся, что Зотова в ближайшее время выпустят», — заявил Титов.