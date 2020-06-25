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Пандемия коронавируса ,  
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Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов

По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, возвращение в Россию бизнесменов, к которым есть претензии у правоохранительных органов, приостановлено из-за пандемии COVID-19
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бизнесмены из «лондонского списка», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Пока у нас «корона-стоп» на эту тему, пока мы не планируем никого [возвращать]», — ответил Титов на вопрос, сколько предпринимателей планируют вернуться в Россию до конца текущего года.

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11 июня Хорошевский районный суд Москвы отправил под арест бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, днем ранее прилетевшего в Россию в рамках программы Титова по возвращению без отправки под арест. Зотов был задержан прямо в аэропорту.

«Делаем все возможное и надеемся, что Зотова в ближайшее время выпустят», — заявил Титов.

«Лондонский список» Бориса Титова — это перечень бизнесменов, которые скрывались от российского правосудия в Лондоне и хотели бы вернуться на родину под гарантию разбирательства без ареста по приезде. Список был составлен после встречи Титова с бизнесменами в Лондоне, где присутствовали в том числе экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, экс-совладелец торговой сети Billa Георгий Трефилов, предприниматель Владимир Ашурков, бывший управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин.

Сейчас в списке более 50 человек, около полутора десятков уже вернулись в Россию. Первым был Анатолий Каковкин, через несколько месяцев его преследование было возобновлено. Суд приговорил его к трем годам колонии по делу о присвоении кредита в 10 млн руб., впоследствии срок Каковкину заменили на условный.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Борис Титов, бизнес-омбудсмен, пандемия
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