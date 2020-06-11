Экс-гендиректора «Трансфин-М» задержали по делу о хищении на ₽3 млрд

По информации источника, хищения грузовых вагонов в одной из крупнейших лизинговых компаний России проходили в то время, когда ее владельцем был пенсионный фонд РЖД

Дмитрий Зотов (Фото: «ТрансФин-М»)

Бывший генеральный директор компании «Трансфин-М» Дмитрий Зотов задержан в рамках расследования нескольких уголовных дел, связанных с хищением из компании вагонов на сумму около 3 млрд руб. и фальсификацией документов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию о задержании Зотова в рамках дела о хищении подтвердил РБК знакомый экс-главы компании.

Знакомый Зотова пояснил РБК, что экс-главу компании задержали в связи с выводом имущества на аффилированные компании по заниженным ценам. «Там несколько уголовных дел, в том числе в связи с хищением имущества примерно на 3 млрд руб., а также с выводом денежных средств». Обвинения касаются периода, когда Зотов возглавлял входящую в НПФ «Благосостояние» лизинговую компанию «Трансфин-М», подтвердил он.

«Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из «Трансфин-М» грузовых вагонов и фальсификацией документов», — рассказал собеседник «РИА Новости».

РБК направил запрос в пресс-службу «Трансфин-М» и обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ СУ СКР по Москве Юлии Ивановой.

«Трансфин-М» — одна из крупнейших в России лизинговых компаний. Ее лизинговый портфель на начало 2020 года составил 216 млрд руб. На 1 апреля в собственности компании было 42 тыс. единиц подвижного состава, десять магистральных тепловозов, 16 морских и речных судов, 450 единиц спецтехники.