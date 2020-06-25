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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 июня

Инфекционисты не считают вспышки коронавируса в Китае и Южной Корее второй волной заражений, число выявленных случаев COVID-19 в мире приближается к 10 млн — главные новости о пандемии в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
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0 (за сутки)
Заразились
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0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 606,8 тыс. (7176 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 8513 человек (154 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 368,8 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве суточный прирост заразившихся стал минимальным за 2,5 месяца. За день COVID-19 в столице диагностировали у 811 человек. Последний раз менее 800 случаев заражения за сутки в Москве зарегистрировали 8 апреля: тогда коронавирус выявили у 660 человек.
  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что всплеск заболеваемости в России идет на убыль и в первую очередь заражаемость снижается в Москве. При этом он отметил рост популяционного иммунитета в столице.
  • Выявленные в Китае и Южной Корее новые случаи заражения коронавирусом являются частью прежней волны пандемии COVID-19, вторая волна заболеваемости еще не наступила, заявили опрошенные РБК эксперты-инфекционисты.

  • Около 75% работавших на удаленке во время самоизоляции россиян, вернулись в офисы. Легко вернулись в привычный рабочий формат 40% опрошенных, треть респондентов сообщили, что при возвращении в офис им было непривычно вновь тратить время на дорогу на работу.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 9,12 млн, более 473,7 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 9,4 млн человек, из них 482,1 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлены более 2,38 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,1 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (456,1 тыс.), Великобритания — на пятом (более 308,3 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Число зараженных коронавирусом в мире на следующей неделе превысит 10 млн человек, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
  • На Чернобыльской АЭС зарегистрировали случай заражения коронавирусом. Заразившийся сотрудник в последний раз был на станции 9 июня, после чего ушел в отпуск. Сейчас заболевший и еще один сотрудник, который контактировал с ним, находятся на самоизоляции.
  • Власти Евросоюза обсуждают список стран, для которых с 1 июля будет снят запрет на въезд в ЕС в качестве ослабления мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщила The New York Times. Однако в предварительный список не попали три страны — Россия, США и Бразилия, отметило издание.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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