В Казахстане объявили режим ЧС из-за взрыва в воинской части

В городе Арыси Туркестанского района в Казахстане проходит эвакуация людей, живущих вблизи воинской части, где утром 24 июня на складе прогремел взрыв. Об этом РБК сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

Он добавил, что информации о пострадавших пока нет.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму (главе) Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации взрыва.

По данным Tengri News, взрыв произошел в воинской части №44856 в 09:20 (05:20 мск), на месте взрыва работают 52 спасателя и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, а также четыре единицы техники, 23 человека личного состава и один кинологический расчет из города Шымкента.

Как отмечает «Sputnik Казахстан», эвакуацией занимается департамент по ЧС, акиматы Туркестанской области и Шымкента. В Шымкенте, сообщает издание, открыли 15 эвакуационных пунктов, куда уже вскоре доставят людей. За первой партией жителей выехали 40 автобусов. Всего в Арыси живут около 43 тыс. человек.