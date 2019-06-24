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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
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В Казахстане объявили режим ЧС из-за взрыва в воинской части

В городе Арыси Туркестанского района в Казахстане проходит эвакуация людей, живущих вблизи воинской части, где утром 24 июня на складе прогремел взрыв. Об этом РБК сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

Он добавил, что информации о пострадавших пока нет.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму (главе) Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации взрыва.

По данным Tengri News, взрыв произошел в воинской части №44856 в 09:20 (05:20 мск), на месте взрыва работают 52 спасателя и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, а также четыре единицы техники, 23 человека личного состава и один кинологический расчет из города Шымкента.

Как отмечает «Sputnik Казахстан», эвакуацией занимается департамент по ЧС, акиматы Туркестанской области и Шымкента. В Шымкенте, сообщает издание, открыли 15 эвакуационных пунктов, куда уже вскоре доставят людей. За первой партией жителей выехали 40 автобусов. Всего в Арыси живут около 43 тыс. человек.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил Tengri News, что город полностью эвакуируют. Он также добавил, что была объявлена чрезвычайная ситуация.

«Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. По всем направлениям будут двигаться колонны, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря. Все акимы районов со своими командами должны будут устраивать лагеря, делать списки, кто пришел, разбираться: кого по родственникам, кого в гостиницы. Каждый лагерь будет возглавляться акимом района», — сказал Шукеев.

Взрыв на воинской части в Казахстане произошел на одном из складов. По данным МВД, на складе части произошло возгорание, в результате которого разорвались боевые снаряды. Никто не пострадал, причины случившегося выясняются.

Теги: новости РБК, Казахстан, взрыв, чрезвычайная ситуация
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В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв
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