На юге Казахстана начались подземные толчки после взрыва в воинской части

Сейсмологи зафиксировали несколько подземных толчков на юге Казахстана после взрыва на складе в воинской части в городе Арыси. Об этом сообщается на сайте Национального центра данных РГП Института геофизических исследований.

«24 июня 2019 года станции сети РГП ИГИ зарегистрировали серию сейсмических событий с 09:30 до 12:00», — говорится на сайте. Самый сильный толчок был в 09:37 по местному времени (06:37 мск) с магнитудой колебаний в 3,5 балла. Сейсмологи утверждают, что причиной толчков стали взрывы боеприпасов на военных складах. «Природа событий — взрывы на складе боеприпасов в городе Арыси», — говорится в сообщении.

Взрыв в Арыси прогремел около 9:20 в воинской части №44856. На складе произошло возгорание, из-за чего взорвались боеприпасы. По разным данным, пострадали от 16 до 19 человек, еще 34 обратились за помощью в больницы, информации о погибших нет.

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию местных. В соседнем Шымкенте открыли 15 эвакуационных пунктов. Позже, по словам советника акима (главы) области, в Арысь направили 120 полицейских для поддержания порядка.