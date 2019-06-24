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Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
По информации местных властей, снаряд попал прямо в машину погибшего. В результате взрывов на складе воинской части в городе Арысь пострадал еще 31 человек
Фото: @kaztag_kz / Twitter

При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек. Об этом глава Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил на брифинге, передают местные порталы Tengrinews и nur.kz.

Снаряд, указал глава региона, попал в автомобиль погибшего. На каком расстоянии от места взрыва находилась машина, он не уточнил. Еще 31 человек в результате происшествия, по словам Шукеева, остается в больнице, из них двое в тяжелом состоянии.

Взрывы в городе, отметил на пресс-конференции министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, продолжаются. Сколько это ЧП может продлиться, он не уточнил. Шукеев допустил, что взрывы могут продолжаться несколько дней. Наличие радиоактивного загрязнения местности из-за случившегося власти исключили.

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Число пострадавших из-за взрывов боеприпасов в Казахстане выросло до 31

Взрывы на военных складах в Арыси продолжаются с утра 24 июня. По информации местного МВД, боеприпасы начали взрываться после возникшего на складе пожара. Из-за происшествия в Арыси введен режим чрезвычайной ситуации, из города эвакуировали уже около 45 тыс. человек.

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МВД Казахстана после взрывов начало расследовать уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием и взрывчаткой.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Казахстан, взрывы на складе беприпасов
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