Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек

По информации местных властей, снаряд попал прямо в машину погибшего. В результате взрывов на складе воинской части в городе Арысь пострадал еще 31 человек

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При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек. Об этом глава Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил на брифинге, передают местные порталы Tengrinews и nur.kz.

Снаряд, указал глава региона, попал в автомобиль погибшего. На каком расстоянии от места взрыва находилась машина, он не уточнил. Еще 31 человек в результате происшествия, по словам Шукеева, остается в больнице, из них двое в тяжелом состоянии.

Взрывы в городе, отметил на пресс-конференции министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, продолжаются. Сколько это ЧП может продлиться, он не уточнил. Шукеев допустил, что взрывы могут продолжаться несколько дней. Наличие радиоактивного загрязнения местности из-за случившегося власти исключили.