В NASA сообщили о нештатной ситуации при возвращении космонавтов с МКС

В NASA сообщили о нештатной ситуации при возвращении космонавтов с МКС

Нештатная ситуация произошла с пилотируемым кораблем «Союз МС-11», на котором с МКС вернулись на Землю три космонавта: россиянин, канадец и американка

Посадка пилотируемого корабля «Союз МС-11» (Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС)

Сообщение о возникших проблемах появилось во время трансляции, которую вело американское аэрокосмическое агентство NASA, сообщает «РИА Новости». Комментатор рассказал, что у пилотируемого корабля «Союз МС-11» после схода с орбиты отказал комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки.

Это в итоге не повлияло на спуск корабля, поскольку система автоматически перешла на резервный коллектор.

В «Роскосмосе» пока не комментировали сообщение NASA. Глава ведомства Дмитрий Рогозин в Twitter поздравил всех причастных к возвращению экипажа, который отправился в космос сразу после аварии «Союза МС-10» 11 октября прошлого года. «Экипаж выполнил свою задачу полностью, ребята достойны уважения», — написал он.

В ночь на 25 июня на Землю с МКС вернулся экипаж в составе космонавта Олега Кононенко, астронавтов Давида Сен-Жака и Энн Макклейн. Аппарат приземлился в Казахстане.