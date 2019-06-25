В NASA сообщили о нештатной ситуации при возвращении космонавтов с МКС

Сообщение о возникших проблемах появилось во время трансляции, которую вело американское аэрокосмическое агентство NASA, сообщает «РИА Новости». Комментатор рассказал, что у пилотируемого корабля «Союз МС-11» после схода с орбиты отказал комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки.
Это в итоге не повлияло на спуск корабля, поскольку система автоматически перешла на резервный коллектор.
В «Роскосмосе» пока не комментировали сообщение NASA. Глава ведомства Дмитрий Рогозин в Twitter поздравил всех причастных к возвращению экипажа, который отправился в космос сразу после аварии «Союза МС-10» 11 октября прошлого года. «Экипаж выполнил свою задачу полностью, ребята достойны уважения», — написал он.
В ночь на 25 июня на Землю с МКС вернулся экипаж в составе космонавта Олега Кононенко, астронавтов Давида Сен-Жака и Энн Макклейн. Аппарат приземлился в Казахстане.