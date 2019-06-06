СМИ сообщили об ужесточении правил выезда для менеджеров «Роскосмоса»

Правила выезда за границу для руководства «Роскосмоса» и предприятий космической отрасли ужесточены по приказу главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на двух источников в отрасли. Позднее аналогичную информацию распространил ТАСС, также ссылаясь на источники в отрасли.

Распоряжение Рогозина имеет гриф «для служебного пользования», отметили собеседники агентств. Других деталей они не раскрыли.

«Теперь они смогут выехать в командировку, в отпуск, для иных целей только по личному разрешению гендиректора», — сказал один из источников ТАСС, связав появление распоряжения с бегством за границу гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрия Яскина. Яскин бежал, после того как в НИИ, которое он возглавлял, «Роскосмос» начал проводить аудит. Он уехал в командировку, но из нее уже не вернулся и послал в гокорпорацию заявление об увольнении.

Как пояснил агентству другой собеседник, правила выезда для тех сотрудников, которые имели доступ к гостайне, ужесточили еще три года назад, но у топ-менеджеров «была возможность провести свою зарубежную командировку, минуя руководство компании», так поступил и Ясин. В детали источник вдаваться не стал.