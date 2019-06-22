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Union Pacific $200 (+17,94%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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«Роскосмос» составил кодекс поведения для ‎космонавтов
Согласно правилам, внешний вид космонавтов должен соответствовать деловому стилю. Во время работы им также необходимо будет воздерживаться от публичных высказываний о деятельности «Роскосмоса» и некорректного поведения в соцсетях
Космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин перед началом комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

«Роскосмос» подготовил кодекс профессиональной этики космонавтов Российской Федерации. Проект соответствующего документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что соблюдение космонавтами этих положений станет «одним из критериев оценки их профессиональной деятельности», говорится в пояснительной записке к документу.

Существование подобного свода правил предполагает Положение
‎о космонавтах (оно появилось в России в 2017 году).

Согласно инициативе «Роскосмоса», основными принципами профессионального поведения российских космонавтов должны стать «законность, справедливость, ответственность и гуманность». Во время работы космонавт, полагают в корпорации, должен, в том числе «постоянно совершенствовать свой профессиональный, общеобразовательный и культурный уровень», «соблюдать принципы здорового образа жизни», «исключать возможность влияния на свою деятельность решений политических партий и общественных объединений», а также воздерживаться от «публичных высказываний, суждений и оценок» относительно своей деятельности или деятельности «Роскосмоса».

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Помимо этого, подготовленные представителями корпорации «этические правила» запретят космонавтам использовать во время работы «нецензурную лексику и непристойные выражения».

«Внешний вид космонавтов Российской Федерации при исполнении ими должностных обязанностей в зависимости от условий осуществления профессиональной деятельности должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность», — говорится в документе.

Также, чтобы соответствовать кодексу, космонавтам необходимо будет воздерживаться от «образа жизни, негативно влияющего на престиж профессии космонавта» и «некорректного поведения в соцсетях». Что именно предполагают эти пункты, авторы документа не раскрыли.

Положение о космонавтах председатель российского правительства Дмитрий Медведев утвердил в мае 2017 года. В нем описаны критерии отбора космонавтов, правила обеспечения их информацией о космической технике, специфике полета, а также бесплатном медицинском сопровождении.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Роскосмос», космонавты
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