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Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Космонавт Кононенко и двое астронавтов вернулись на Землю с МКС

Экипаж в составе космонавта Олега Кононенко, астронавтов Давида Сен-Жака и Энн Макклейн вернулся с МКС на Землю на корабле «Союз МС-11». Аппарат приземлился в Казахстане, трансляция велась на сайте «Роскосмоса».

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн находились на МКС с декабря 2018 года. За это время к станции успешно пристыковались грузовики Dragon и Cygnus, который доставил туда 3,5 т грузов, а также российский «Прогресс МС-11». В марте стыковку с МКС совершил первый в истории частный пилотируемый корабль Dragon-2 компании Space X, на его борту было 180 кг грузов.

Технологии и медиа
Новейший космический корабль Dragon-2 успешно состыковался с МКС

На станции продолжают работать космонавт Алексей Овчинин, а также астронавты Тайлер Хейг и Кристина Кук. 20 июля к ним прибудут российский космонавт Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган.

Теги: МКС, Роскосмос
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