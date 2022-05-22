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Общество ,  
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За сутки в России потушили более 7 тыс. га лесных пожаров

Пожарные службы потушили 77 лесных пожаров на площади 7 096 га в России за последние сутки, сообщила Авиалесоохрана, передает «РИА Новости».

По данным на 22 мая, действуют еще 96 лесных пожаров. Их площадь составляет 42 286 га. Больше всего пожаров зафиксировано в Красноярском крае — 31 пожар на площади 14 284 гектара.

В начале мая пожары охватили Красноярский край, Курганскую, Кемеровскую, Иркутскую, Омскую и Новосибирскую области. Погибли 16 человек, пострадали 18 россиян, пожары уничтожили почти 1,3 тыс. строений, говорил врио главы МЧС Александр Чуприян.

Как тушат пожары в Сибири. Фоторепортаж
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Президент России Владимир Путин называл ущерб от природных пожаров значительным. Он предложил принять дополнительные меры по борьбе с пожарами.

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