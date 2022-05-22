За сутки в России потушили более 7 тыс. га лесных пожаров

Пожарные службы потушили 77 лесных пожаров на площади 7 096 га в России за последние сутки, сообщила Авиалесоохрана, передает «РИА Новости».

По данным на 22 мая, действуют еще 96 лесных пожаров. Их площадь составляет 42 286 га. Больше всего пожаров зафиксировано в Красноярском крае — 31 пожар на площади 14 284 гектара.

В начале мая пожары охватили Красноярский край, Курганскую, Кемеровскую, Иркутскую, Омскую и Новосибирскую области. Погибли 16 человек, пострадали 18 россиян, пожары уничтожили почти 1,3 тыс. строений, говорил врио главы МЧС Александр Чуприян.

Президент России Владимир Путин называл ущерб от природных пожаров значительным. Он предложил принять дополнительные меры по борьбе с пожарами.