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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли еще 76 заразившихся коронавирусом

Число жертв заболевания в Москве выросло до 2110 человек. По данным оперативного штаба на 25 мая, всего в России выявлено 353,4 тыс. заразившихся, свыше 3,6 тыс. человек умерли
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве скончались еще 76 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб. Всего с начала эпидемии в столице умерли 2110 человек с COVID-19.

Таким образом, в Москве число заразившихся, умерших за сутки, вновь приблизилось к максимальному показателю. Антирекорд по смертям в Москве был зарегистрирован 18 мая, тогда умерли 77 человек. Однако накануне, 25 мая, число умерших за сутки, напротив, опустилось до минимального показателя с 7 мая: скончался 41 человек.

Москва по-прежнему остается на первом месте по числу заразившихся коронавирусом в России. Заболевание в столице диагностировали у 166,4 тыс. человек, из них 110,8 тыс. продолжают лечиться. Выздоровели же, по данным оперативного штаба, 53,5 тыс. жителей.

Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордно низкого уровня
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне сообщил, что власти столицы планируют продолжить поэтапное ослабление ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. С 12 мая в городе уже разрешили открыться промышленным предприятиям и объектам строительства, а с 25 мая в столице заработали часть многофункциональных центров государственных услуг (МФЦ) и каршеринг.

В то же время с 25 мая власти Москвы ужесточили требования к ношению защитных масок и перчаток. Теперь их обязательно носить не только в магазинах и общественном транспорте, но и на вокзалах, станциях и пассажирских платформах.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Москва, смертность
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