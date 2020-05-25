В Москве умерли еще 76 заразившихся коронавирусом

Число жертв заболевания в Москве выросло до 2110 человек. По данным оперативного штаба на 25 мая, всего в России выявлено 353,4 тыс. заразившихся, свыше 3,6 тыс. человек умерли

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве скончались еще 76 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб. Всего с начала эпидемии в столице умерли 2110 человек с COVID-19.

Таким образом, в Москве число заразившихся, умерших за сутки, вновь приблизилось к максимальному показателю. Антирекорд по смертям в Москве был зарегистрирован 18 мая, тогда умерли 77 человек. Однако накануне, 25 мая, число умерших за сутки, напротив, опустилось до минимального показателя с 7 мая: скончался 41 человек.

Москва по-прежнему остается на первом месте по числу заразившихся коронавирусом в России. Заболевание в столице диагностировали у 166,4 тыс. человек, из них 110,8 тыс. продолжают лечиться. Выздоровели же, по данным оперативного штаба, 53,5 тыс. жителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне сообщил, что власти столицы планируют продолжить поэтапное ослабление ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. С 12 мая в городе уже разрешили открыться промышленным предприятиям и объектам строительства, а с 25 мая в столице заработали часть многофункциональных центров государственных услуг (МФЦ) и каршеринг.