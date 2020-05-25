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Пандемия коронавируса ,  
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Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордно низкого уровня

В столице несмотря на призывы властей и сохраняющиеся штрафы люди все чаще выходят на улицы. Индекс самоизоляции упал до рекордно низких значений
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Днем 25 мая индекс самоизоляции в Москве упал до значений 1,7–1,8, на улицах было очень много людей, следует из данных «Яндекса». Такого низкого показателя самоизоляции не было с начала режима самоизоляции в столице.

В 11:00 мск индекс самоизоляции в Москве составил 1,9, к 13:00 он опустился до 1,7. К 18:00 он вырос до 2,2.

Как убедился РБК, это наименьшее значение индекса по сравнению не только со среднесуточными показателями, но и с показателями по часам начиная с 29 марта. До этого минимальное значение было зафиксировано 20 мая, когда индекс опустился до 2,0. В апреле среднесуточное значение индекса колебалось от 3,0 до 4,1. Согласно оценке «Яндекса» это соответствует условиям «Большинство людей дома» и «На улице почти никого».

Индекс самоизоляции «Яндекс» рассчитывает исходя из статистики использования приложений и сервисов компании. Помимо Москвы он рассчитывается для большинства других крупных городов в России и СНГ. Чем выше балл, тем меньше людей на улицах.

В воскресенье, 24 мая, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионерам составлял 2,8 балла. Самый высокий индекс самоизоляции был в Нижнем Новгороде (3,4), самый низкий — в Челябинске (2,4).

Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в столице необходимо сохранять режим самоизоляции. «Несмотря на позитивные факторы, мы видим — цифры госпитализации еще высокие. Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле, так как на начало мая пришелся пик вируса. Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май», — отметил мэр города.

25 мая  Собянин заявил, что власти города планируют продолжать поэтапное смягчение введенных для борьбы с COVID-19 ограничений. При этом с 25 мая в Москве ужесточились требования к ношению защитных масок и перчаток. Теперь их обязательно носить не только в магазинах и транспорте, но и на на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта — вокзалах, станциях, пассажирских платформах и т.д.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Дада Линделл
Теги: самоизоляция, Москва
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