Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордно низкого уровня

В столице несмотря на призывы властей и сохраняющиеся штрафы люди все чаще выходят на улицы. Индекс самоизоляции упал до рекордно низких значений

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Днем 25 мая индекс самоизоляции в Москве упал до значений 1,7–1,8, на улицах было очень много людей, следует из данных «Яндекса». Такого низкого показателя самоизоляции не было с начала режима самоизоляции в столице.

В 11:00 мск индекс самоизоляции в Москве составил 1,9, к 13:00 он опустился до 1,7. К 18:00 он вырос до 2,2.

Как убедился РБК, это наименьшее значение индекса по сравнению не только со среднесуточными показателями, но и с показателями по часам начиная с 29 марта. До этого минимальное значение было зафиксировано 20 мая, когда индекс опустился до 2,0. В апреле среднесуточное значение индекса колебалось от 3,0 до 4,1. Согласно оценке «Яндекса» это соответствует условиям «Большинство людей дома» и «На улице почти никого».

Индекс самоизоляции «Яндекс» рассчитывает исходя из статистики использования приложений и сервисов компании. Помимо Москвы он рассчитывается для большинства других крупных городов в России и СНГ. Чем выше балл, тем меньше людей на улицах.

В воскресенье, 24 мая, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионерам составлял 2,8 балла. Самый высокий индекс самоизоляции был в Нижнем Новгороде (3,4), самый низкий — в Челябинске (2,4).