Пандемия коронавируса , 25 мая, 21:52
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В электричках предложили временно запретить торговлю и музыкантов
На время выхода из ограничений, введенных из-за коронавируса, необходимо запретить разносную торговлю в электричках и пресекать игру на музыкальных инструментах, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на его сайте.
Это показание перестает действовать, как только режим ограничений будет снят. Предусмотрено ли какое-то наказание за нарушение запрета, не уточняется.
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