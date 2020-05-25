В электричках предложили временно запретить торговлю и музыкантов

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На время выхода из ограничений, введенных из-за коронавируса, необходимо запретить разносную торговлю в электричках и пресекать игру на музыкальных инструментах, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на его сайте.

Это показание перестает действовать, как только режим ограничений будет снят. Предусмотрено ли какое-то наказание за нарушение запрета, не уточняется.

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