Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тыс.

В 15 регионах было зафиксировано более ста новых случаев заражения

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В России за последние сутки было выявлено 8946 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении федерального штаба по борьбе с инфекцией.

Выздоровели за сутки 5499 человек (118 798 с начала пандемии).

Общее число заболевших достигло 353 427 человек. Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, по этому показателю Россия занимает третье место в мире вслед за США и Бразилией.

За предыдущие сутки в стране было выявлено 8599 новых случаев заражения, что было минимальным показателем с 1 мая.