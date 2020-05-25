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Пандемия коронавируса ,  
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Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тыс.

В 15 регионах было зафиксировано более ста новых случаев заражения
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В России за последние сутки было выявлено 8946 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении федерального штаба по борьбе с инфекцией.

Выздоровели за сутки 5499 человек (118 798 с начала пандемии).

Общее число заболевших достигло 353 427 человек. Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, по этому показателю Россия занимает третье место в мире вслед за США и Бразилией.

За предыдущие сутки в стране было выявлено 8599 новых случаев заражения, что было минимальным показателем с 1 мая.

В России число смертей от коронавируса достигло недельного минимума
Общество
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Около трети всех новых выявленных случаев зафиксировано в Москве. В городе заболели 2560 человек. Меньше инфицированных с конца апреля было выявлено накануне (2516). Общее число заболевших в Москве достигло 166 473 человек.

В Московской области за сутки заболел 831 человек, в Санкт-Петербурге 374.

Более ста случаев заражения также были выявлены в:

  • Свердловской области — 279,
  • Нижегородской области — 229,
  • Ростовской области — 158,
  • Астраханской области — 153,
  • Красноярском крае — 145,
  • Архангельской области — 126,
  • Иркутской области — 116,
  • Тульской области — 111,
  • Дагестане — 110,
  • Калужской области — 108,
  • Брянской области — 106,
  • Ярославской области — 101.

Ни одного нового случая заражения не было зафиксировано в Магаданской области и Ненецком автономном округе.

Автор: Артем Филипенок
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