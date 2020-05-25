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СМИ узнали об отмене ограничений на штрафы через «Помощника Москвы»

Московскому правительству удалось убедить федеральное убрать из КоАП положения об аппаратах для автоматической фиксации нарушений, узнал «Коммерсантъ». Мэрия стремится сохранить приложение «Помощник Москвы» в правовом поле
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Правительство уберет из проекта нового Кодекса об административных нарушениях ряд норм, которые фактически запрещают использование приложения «Помощник Москвы», сообщает «Коммерсант».

Борьба разгорелась вокруг положения о средствах для автоматической фиксации нарушений. Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) позволяет гражданам сфотографировать факт нарушения и отослать снимок в мэрию. На основе этих данных автовладельцу присылают штраф за неоплаченную парковку или за стоянку в запрещенном месте.

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В апреле Минюст предложил прописать в проекте КоАП запрет на автоматическую фиксацию нарушений с помощью устройств, которые предполагают «непосредственное воздействие человека». Таким образом «Помощник Москвы» оказался бы вне закона, поскольку телефон находится в руках у человека.

Источник издания рассказал, что столичная мэрия после этого обратилось в правительство России с предложением сохранить в КоАП возможность использования «переносных устройств». Из правительства обращение поступило в Минюст. А там на запрос «Коммерсанта» ответили, что «принято решение об исключении из проекта нового КоАП вышеназванного определения понятия работающих в автоматическом режиме специальных технических средств». Требования к ним, их размещению, применению и обозначению, к порядку обработки и хранения информации будет описано в постановлении правительства, уточнили в Минюсте.

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Использование приложения уже вызывало судебные споры: июне 2019 года Верховный суд постановлением пленума разъяснил, что если телефон находится в руках человека, то применять автоматическую фиксацию нельзя. После этого столичные суды стали отменять штрафы, наложенные через «Помощника».

«Когда проект кодекса поступит к нам, мы эту норму вернем», — заявил изданию первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В феврале 2019 года Дума приняла в первом чтении законопроект о «народных инспекторах», который позволит участникам дорожного движения сообщать в ГИБДД о факте нарушения правил другим водителем, предоставляя фото- и видеоматериалы. Законопроект предлагает внести поправки в КоАП, согласно которым нарушителя правил дорожного движения можно будет привлечь к административной ответственности без составления протокола в том случае, если нарушения зафиксируют граждане, зарегистрированные на портале госуслуг.

Для этого должно быть разработано специальное приложение. С момента запуска федерального проекта от московского приложения придется отказаться окончательно, пояснил Лысаков.

В настоящее время проект нового КоАП проходит межведомственные согласования.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: КоАП, поправки, мэрия Москвы
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