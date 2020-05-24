Охранник ЖК сообщил детали о перестрелке на юге Москвы

Охранник жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы рассказал РБК об обстановке во время перестрелки. Он отметил, что находился около детской площадки и предупредил людей, чтобы они разошлись по домам. На вопрос о том, долго ли продолжалась стрельба и много ли было выстрелов, охранник ответил отрицательно.

Перестрелка произошла у комплекса «Ясный». В московском главке МВД РБК рассказали, что очевидцы сообщили о хлопках и конфликте возле дома 65, корпус б на Каширском шоссе.

Видео: РБК

По данным СМИ, стреляли несколько человек. Источник ТАСС отметил, что было восемь участников конфликта, некоторые из них скрылись с места происшествия на машинах.