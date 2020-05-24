СК сообщил о ранении одного человека в ходе перестрелки в Москве

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи начали проверку после того, как мужчина получил ранение в ходе стрельбы на юге Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного управления СКР.

По данным ведомства, стрельба произошла на территории парковки около жилых домов на Каширском шоссе.

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Устанавливается полная картина произошедшего», — говорится в сообщении.

Перестрелка произошла возле жилого комплекса «Ясный». По данным источника ТАСС, в конфликте участвовали по меньшей мере восемь человек. Собеседник рассказал, что они стреляли из травматических пистолетов, а также, предположительно, из охотничьих ружей.