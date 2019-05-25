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Курс доллара на 25 мая USD ЦБ: 64,61 (+0,12)

Курс евро на 25 мая EUR ЦБ: 72,32 (+0,48)

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

Фотографии как у Афродиты: в чем секрет успешной съемки

Тренер сборной Финляндии раскрыл подробности подготовки к игре с Россией

Дуров заявил о попытках властей взломать писавших о храме в Екатеринбурге

Полиция опубликовала новые фото предполагаемого террориста в Лионе

СК начал проверку после возвращения в аэропорт Сургута Boeing 737

ЦСКА одержал вторую победу над «Зенитом» в полуфинале Единой лиги ВТБ

Восемь человек погибли на востоке Китая из-за утечки газа

Сборная России не сумела пробиться в финал ЧМ по хоккею. Фоторепортаж

В Дагестане задержали и.о. главы местного управления Росреестра

NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США

Вылетевший в Таджикистан пассажирский Boeing 737 вернулся в Сургут

Стала известна тройка лучших игроков сборной России на ЧМ-2019 по хоккею

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра