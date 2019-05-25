Общество , 21:55
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Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
Лучшим актером стал Антонио Бандерас, а приз за лучшую женскую роль получила Эмили Бичем
Пон Джун-хо
«Золотую пальмовую ветвь» Каеескрнр кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо, сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Полный список лауреатов выглядит следующим образом:
- «Золотая пальмовая ветвь» — «Паразиты», Пон Джун-хо
- Гран-при — «Атлантика», Мати Диоп
- Приз жюри разделили две картины — «Отверженные» Ладжа Ли и «Козодои» от Жулиано Дорнель и Клебера Мендонса Фильо
- Лучший режиссер — братья Жан-Пьер и Люк Дарденн за фильм «Молодой Ахмед
- Лучшая мужская роль — Антонио Бандерас, «Боль и слава» (реж. Педро Альмадовор)
- Лучшая женская роль — Эмили Бичем, «Малышка Джо» (реж. Джессика Хауснер)
- Лучший сценарий — Селин Скьямма, «Портрет молодой женщины в огне».
- Лучший дебют — Сизар Диаз, «Наши матери».
- Специальный приз жюри — Элиа Сулейман, «Должно быть, это рай».
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