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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
Лучшим актером стал Антонио Бандерас, а приз за лучшую женскую роль получила Эмили Бичем
Пон Джун-хо (Фото: Petros Giannakouris / AP)

«Золотую пальмовую ветвь» Каеескрнр кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо, сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Полный список лауреатов выглядит следующим образом:

  • «Золотая пальмовая ветвь» — «Паразиты», Пон Джун-хо
  • Гран-при — «Атлантика», Мати Диоп
  • Приз жюри разделили две картины — «Отверженные» Ладжа Ли и «Козодои» от Жулиано Дорнель и Клебера Мендонса Фильо
  • Лучший режиссер — братья Жан-Пьер и Люк Дарденн за фильм «Молодой Ахмед
  • Лучшая мужская роль — Антонио Бандерас, «Боль и слава» (реж. Педро Альмадовор)
  • Лучшая женская роль — Эмили Бичем, «Малышка Джо» (реж. Джессика Хауснер)
  • Лучший сценарий — Селин Скьямма, «Портрет молодой женщины в огне».
  • Лучший дебют — Сизар Диаз, «Наши матери».
  • Специальный приз жюри — Элиа Сулейман, «Должно быть, это рай».
Автор: Константин Нагаев
Теги: Каннский кинофестиваль
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