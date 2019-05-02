«Однажды в Голливуде» Тарантино включили в программу Каннского фестиваля

Новый фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» включили в конкурсную программу международного Каннского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Организаторы рассказали, что боялись, что картина не будет готова в срок. Однако режиссер и его команда проводили «дни и ночи» за монтажом фильма.

«Квентин Тарантино, который не покидал монтажную четыре месяца, — настоящий, верный и пунктуальный ребенок Канн!» — отмечается в сообщении.

Фильм «Однажды в Голливуде» рассказывает историю известного телевизионного актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Действие картины происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе. Главные роли в ней исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. В фильме также снялись Марго Робби, Аль Пачино, Курт Рассел и многие другие.