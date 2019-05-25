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Курс доллара на 25 мая USD ЦБ: 64,61 (+0,12)

Курс евро на 25 мая EUR ЦБ: 72,32 (+0,48)

МЧС предупредило москвичей о грозе и граде

«Бавария» в 19-й раз выиграла Кубок Германии по футболу

Власти Мексики подтвердили гибель 5 человек при падении вертолета Ми-17

Победители 72-го Каннского кинофестиваля. Фоторепортаж

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Российские военные сообщили об атаке боевиков в сирийском Идлибе

Определился соперник сборной России в борьбе за бронзу ЧМ по хоккею

В ФРГ заявили о необходимости выполнения Россией решения суда по морякам

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

Фотографии как у Афродиты: в чем секрет успешной съемки

Тренер сборной Финляндии раскрыл подробности подготовки к игре с Россией

Дуров заявил о попытках властей взломать писавших о храме в Екатеринбурге

Полиция опубликовала новые фото предполагаемого террориста в Лионе

СК начал проверку после возвращения в аэропорт Сургута Boeing 737