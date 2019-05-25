Общество , 23:07
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Победители 72-го Каннского кинофестиваля. Фоторепортаж
Главная награда 72-го Международного каннского фестиваля была присуждена южнокорейскому режиссеру Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты». Он и другие лауреаты в обзоре РБК.
Президент жюри 72-го Канского кинофестиваля Алехандро Гонсалес Инарриту и другие члены жюри
Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля южнокорейский режиссер Пон Джун-хо
Обладательница «Гран-при» кинофестиваля режиссер Мати Диоп (фильм «Атлантика») и Сильвестр Сталлоне
Лауреат премии за лучшую мужскую роль Антонио Бандерас
Лауреаты премии «Лучший режиссер» режиссеры Жан-Пьер Дарденн и Люк Дарденн
Лауреат премии за лучшую женскую роль Эмили Бичем
Лауреат премии за лучший сценарий режиссер Селин Скьамма и актер Гаэль Гарсиа Берналь
Лауреаты Специального упоминания жюри режиссер Элиа Сулейман и Кьяра Мастроянни
Лауреат премии «Золотая камера» режиссер Сесар Диас (в центре)
Лауреат премии «Золотая пальмовая ветвь» в категории «Короткий метр» режиссер Василим Кекатос с режиссерами Клэр Дени и Надин Лабаки
Режиссеры Ладж Ли, Хулиано Дорнеллес и Клебер Мендонса