Врачи напомнили о порочной практике после решения властей по антибиотикам

Минздрав исключил антибиотики и гормоны из стандарта лечения ОРВИ. По мнению опрошенных РБК врачей, антибиотики при вирусных инфекциях и не нужны

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Россияне любят принимать антибиотики во время вирусного заболевания, но так делать нельзя, рассказал РБК терапевт, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин. Так он прокомментировал исключение антибиотиков и гормональных препаратов из стандарта лечения ОРВИ, которое провел Минздрав.

«Антибиотики при вирусных инфекциях не нужны совсем. И наша традиция прикрыться антибиотиками при вирусных инфекциях — это очень порочная история», — отметил Кондрахин.

Он добавил, что применение антибиотиков во время вирусных болезней приводит к нарушениям иммунной системы, биоценоза, работы внутренних органов, в частности кишечника, в котором есть собственная микрофлора.

«Человек страдает от вирусного состояния, так еще у него развивается дисбактериоз, который тоже вносит свою лепту в заболевание: когда падает иммунитет и антибиотики его еще больше нарушают», — уточнил Кондрахин.

Врач-терапевт Севинч Алиева добавила, что в приказе Минздрава все четко прописано. «Раньше было такое, что вирусные инфекции врачи лечили антибактериальными препаратами, но это неправильно. Все, что в приказе указано, это удобно и врач в своей практике применяет. Все расписано четко», — заявила Алиева.

В качестве примера врач рассказала о пациенте, который в первый день остро переносит ОРВИ — у него кашель и температура, а также какие-либо хронические заболевания — астма или сахарный диабет. «Что-то мы должны с этим человеком сделать: специальная диагностика, ряд манипуляций и исследований и консультации смежных специалистов. <...> Это большой плюс этого приказа», — заключила Алиева.

25 апреля Минздрав утвердил новый стандарт помощи взрослым пациентам при острых респираторных вирусных инфекциях. Из него пропали антибиотики и синтетические гормоны — кортикостероиды.

Около половины (49,1%) россиян, принимавших антибиотики за последний год, занимались самолечением, а трое из четверых (72,5%) делали это неправильно: либо делали это не по назначению врача, пытаясь лечиться от ОРВИ, гриппа, COVID-19, кашля, боли в горле, головной боли, диареи, либо прерывали курс раньше времени.