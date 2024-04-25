 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Врачи напомнили о порочной практике после решения властей по антибиотикам

Терапевт Кондрахин: принимать антибиотики при вирусах — порочная практика
Минздрав исключил антибиотики и гормоны из стандарта лечения ОРВИ. По мнению опрошенных РБК врачей, антибиотики при вирусных инфекциях и не нужны
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Россияне любят принимать антибиотики во время вирусного заболевания, но так делать нельзя, рассказал РБК терапевт, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин. Так он прокомментировал исключение антибиотиков и гормональных препаратов из стандарта лечения ОРВИ, которое провел Минздрав.

«Антибиотики при вирусных инфекциях не нужны совсем. И наша традиция прикрыться антибиотиками при вирусных инфекциях — это очень порочная история», — отметил Кондрахин.

Он добавил, что применение антибиотиков во время вирусных болезней приводит к нарушениям иммунной системы, биоценоза, работы внутренних органов, в частности кишечника, в котором есть собственная микрофлора.

«Человек страдает от вирусного состояния, так еще у него развивается дисбактериоз, который тоже вносит свою лепту в заболевание: когда падает иммунитет и антибиотики его еще больше нарушают», — уточнил Кондрахин.

Японцы прекратят выпуск в России популярного антибиотика вильпрафен
Бизнес
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Врач-терапевт Севинч Алиева добавила, что в приказе Минздрава все четко прописано. «Раньше было такое, что вирусные инфекции врачи лечили антибактериальными препаратами, но это неправильно. Все, что в приказе указано, это удобно и врач в своей практике применяет. Все расписано четко», — заявила Алиева.

В качестве примера врач рассказала о пациенте, который в первый день остро переносит ОРВИ — у него кашель и температура, а также какие-либо хронические заболевания — астма или сахарный диабет. «Что-то мы должны с этим человеком сделать: специальная диагностика, ряд манипуляций и исследований и консультации смежных специалистов. <...> Это большой плюс этого приказа», — заключила Алиева.

25 апреля Минздрав утвердил новый стандарт помощи взрослым пациентам при острых респираторных вирусных инфекциях. Из него пропали антибиотики и синтетические гормоны — кортикостероиды.

Около половины (49,1%) россиян, принимавших антибиотики за последний год, занимались самолечением, а трое из четверых (72,5%) делали это неправильно: либо делали это не по назначению врача, пытаясь лечиться от ОРВИ, гриппа, COVID-19, кашля, боли в горле, головной боли, диареи, либо прерывали курс раньше времени.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Мир Ландау
антибиотики Минздрав новости
Материалы по теме
В Минздраве заявили, что ошибочно внесли йод в список лекарств для учета
Общество
Глава Минздрава Крыма пообещал подать в отставку, если не будет лекарств
Политика
Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат против болезни Бехтерева
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 16:51
Следствие попросило заочно арестовать блогера Kamikadze Di Политика, 18:35
Путин анонсировал поездку в Китай в мае Политика, 18:31
Врачи напомнили о порочной практике после решения властей по антибиотикам Общество, 18:27
В Брянской области дрон ВСУ попал в автобус, четверо пострадали Общество, 18:23
Путин высказался по поводу перегрева на рынке жилья Недвижимость, 18:21
Потолки и окна в пол, ванна у окна: о новостройках в Петербурге РБК и ПИК, 18:21
Путин поручил сократить время пути от Москвы до черноморских курортов Общество, 18:17
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд арестовал счета Тимура Иванова Политика, 18:13
Россия решила выслать двух латвийских дипломатов Политика, 18:06
Гол Роналдо принес клубу Карпина победу над «Уралом» Спорт, 18:00
АвтоВАЗ предупредил о скором росте цен Бизнес, 18:00
Путин пообещал «навести порядок» в Донбассе Политика, 17:59
Путин заявил, что «народный ВПК» работает вовсю Политика, 17:47
МЧС назвало причину пожара на востоке Москвы Общество, 17:44