Врачи напомнили о порочной практике после решения властей по антибиотикам
Россияне любят принимать антибиотики во время вирусного заболевания, но так делать нельзя, рассказал РБК терапевт, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин. Так он прокомментировал исключение антибиотиков и гормональных препаратов из стандарта лечения ОРВИ, которое провел Минздрав.
«Антибиотики при вирусных инфекциях не нужны совсем. И наша традиция прикрыться антибиотиками при вирусных инфекциях — это очень порочная история», — отметил Кондрахин.
Он добавил, что применение антибиотиков во время вирусных болезней приводит к нарушениям иммунной системы, биоценоза, работы внутренних органов, в частности кишечника, в котором есть собственная микрофлора.
«Человек страдает от вирусного состояния, так еще у него развивается дисбактериоз, который тоже вносит свою лепту в заболевание: когда падает иммунитет и антибиотики его еще больше нарушают», — уточнил Кондрахин.
Врач-терапевт Севинч Алиева добавила, что в приказе Минздрава все четко прописано. «Раньше было такое, что вирусные инфекции врачи лечили антибактериальными препаратами, но это неправильно. Все, что в приказе указано, это удобно и врач в своей практике применяет. Все расписано четко», — заявила Алиева.
В качестве примера врач рассказала о пациенте, который в первый день остро переносит ОРВИ — у него кашель и температура, а также какие-либо хронические заболевания — астма или сахарный диабет. «Что-то мы должны с этим человеком сделать: специальная диагностика, ряд манипуляций и исследований и консультации смежных специалистов. <...> Это большой плюс этого приказа», — заключила Алиева.
25 апреля Минздрав утвердил новый стандарт помощи взрослым пациентам при острых респираторных вирусных инфекциях. Из него пропали антибиотики и синтетические гормоны — кортикостероиды.
Около половины (49,1%) россиян, принимавших антибиотики за последний год, занимались самолечением, а трое из четверых (72,5%) делали это неправильно: либо делали это не по назначению врача, пытаясь лечиться от ОРВИ, гриппа, COVID-19, кашля, боли в горле, головной боли, диареи, либо прерывали курс раньше времени.
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